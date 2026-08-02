Планируется усовершенствовать возможность проведения судебных онлайн-заседаний

Право на обжалование действий или бездействия должностных лиц или органов закреплено в статье 55 Конституции Украины. В связи с войной судебные заседания в режиме видеоконференции стали необходимой и удобной формой, позволяющей обеспечить участие в них как сторон, так и их защитников. Чтобы у судов не было лазеек и они не могли отказать в проведении судебных заседаний в режиме видеоконференции, в Верховную Раду внесли законопроект №15446.

Ранее в интервью 24 Каналу глава Государственной судебной администрации Украины Максим Пампура рассказал, что система электронного суда пользуется популярностью и с момента начала ее работы было зарегистрировано более 600 тысяч пользователей. Ежегодно через систему подается более 5 миллионов документов.

Однако народные депутаты сообщают о случаях, когда отдельные суды отказывают в удовлетворении ходатайств о проведении судебных заседаний в онлайн-формате по совершенно надуманным причинам. Мол, в законе нет обязательства для суда проводить заседания в таком формате.

Поэтому законодатели подчеркнули необходимость усовершенствования этого вопроса путем внесения изменений в Гражданский, Хозяйственный процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства Украины.

Проектом предлагается внести изменения и установить обязанность суда обеспечить участие лица в режиме видеоконференции, а также определить четкие случаи, когда такое участие не может быть обеспечено,

– говорится в пояснительной записке.

В проекте закона определено, что суд имеет полное право отказать в проведении заседания в онлайн-режиме, если:

у суда нет соответствующих технических возможностей;

личная явка участника дела является обязательной;

заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции подано с нарушением порядка его подачи.

Эксперты отмечают, что развитие электронного судопроизводства должно сопровождаться единообразным применением закона. В противном случае даже современные цифровые сервисы не гарантируют людям реального доступа к правосудию. Законопроект № 15446 призван устранить этот пробел, четко определив, когда суд обязан проводить заседания в онлайн-режиме, а когда может законно отказать.

Напомним, Верховный Суд в своей практике рассматривал дело об электронном вручении судебного решения воинской части через Единую судебную информационно-коммуникационную систему.

Хотя система заменила традиционный процесс, позволив простой обмен документами, в данном деле суд не смог уведомить ответчика о судебном решении. Решающим стал человеческий фактор.