Петиції не завжди працюють: куди варто звернутися для присвоєння звання Героя України загиблому

На сайті звернень до президента України є дуже багато петицій щодо присвоєння загиблим військовим звання Героя України. Адвокат пояснив, хто має подавати рапорт для того, щоб держава розглянула заявку та чи впливають зібрані голоси на ухвалення рішення.

Як відбувається подача на отримання звання Героя України полеглим захисникам?

Такі звернення до президента з’являються майже щодня. Чимало петицій все ж набирають необхідні 25 тисяч підписів за три місяці. Однак навіть виконання всіх цих кроків – від створення до отримання необхідної підтримки – не гарантує, що загиблому воїну нададуть це високе звання. Про це розповів військовий адвокат Роман Лихачов у коментарі виданню "Експрес".

Адвокат розповів, що рапорт із вказанням заслуг і вчинків військового до держави направляє командир, який найкраще знав загиблого. Також потрібне подання від військової частини, де він проходив службу. Заяви розглядають за наявності обґрунтування заслуг, біографічної довідки про бійця та документів, які можуть підтвердити його подвиг або внесок у виконання надважких задач на фронті. Це можуть бути:

рапорти командирів;

витяги з наказів;

довідки про участь у бойових діях.

Документи надходять Генеральному штабу, Нацгвардії чи Міністерству внутрішніх справ, залежно від того, де служив військовий.

Дорадчий орган – Комісія державних нагород та геральдики при президентові України – має майже вирішальне значення. Її представники готують висновок про те, чи є підстави надавати звання саме цьому військовому.

А остаточне рішення ухвалюється указом президента. Глава держави може погодити або відмовити в наданні звання Героя України.

Адже звання Героя України – це не лише найвища державна відзнака, а й пакет пільг і виплат, тому до таких рішень підходять зважено,

– пояснив Роман Лихачов.

Однак визначення військових, які претендують на звання не відбувається за якимись критеріями. Норм про знищену військову техніку, зупинення наступів тощо немає. Кожен випадок детально розглядається окремо.

Чи сприяють електронні петиції наданню загиблому воїну звання "Героя України"?

Лихачов пояснює, що президент має відповісти на петицію, якщо вона зібрала 25 тисяч голосів. Однак в переважній більшості випадків звернення все одно має подавати військова частина. Тому саме підрозділ повинен бути ініціатором подання заяви на присвоєння звання військовому.

Водночас петиції до президента працюють більше як інструмент привернення уваги. Однак ніхто не гарантує, що успішна петиція дасть змогу отримати звання.

Роман Лихачов розповів, що навіть коли петиція ще не набрала кількість підписів, а військова частина зробила подання й передала документи, то загиблий захисник був удостоєний звання. Увесь процес зайняв приблизно рік.

Варто зазначити! Були випадки, коли рішення щодо присвоєння воїну звання "Героя України" відбувається швидше через суспільний резонанс. Наприклад, так було із бійцем ТрО Олександром Мацієвським, який загинув у російському полоні, після того, як сказав слова "Слава Україні".

Яка матеріальна допомога надається членам родини загиблого Героя?