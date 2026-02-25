Как происходит подача на получение звания Героя Украины павшим защитникам?

Такие обращения к президенту появляются почти ежедневно. Немало петиций все же набирают необходимые 25 тысяч подписей за три месяца. Однако даже выполнение всех этих шагов – от создания до получения необходимой поддержки – не гарантирует, что погибшему воину предоставят это высокое звание. Об этом рассказал военный адвокат Роман Лихачев в комментарии изданию "Экспресс".

Адвокат рассказал, что рапорт с указанием заслуг и поступков военного к государству направляет командир, который лучше всего знал погибшего. Также требуется представление от воинской части, где он проходил службу. Заявления рассматривают при наличии обоснования заслуг, биографической справки о бойце и документов, которые могут подтвердить его подвиг или вклад в выполнение сверхтяжелых задач на фронте. Это могут быть:

рапорты командиров;

выписки из приказов;

справки об участии в боевых действиях.

Документы поступают Генеральному штабу, Нацгвардии или Министерству внутренних дел, в зависимости от того, где служил военный.

Консультативный орган – Комиссия государственных наград и геральдики при президенте Украины – имеет почти решающее значение. Ее представители готовят заключение о том, есть ли основания предоставлять звание именно этому военному.

А окончательное решение принимается указом президента. Глава государства может согласовать или отказать в присвоении звания Героя Украины.

Ведь звание Героя Украины – это не только высшая государственная награда, но и пакет льгот и выплат, поэтому к таким решениям подходят взвешенно,

– пояснил Роман Лихачев.

Однако определение военных, претендующих на звание не происходит по каким-то критериям. Норм об уничтоженной военной технике, остановки наступлений и тому подобное нет. Каждый случай подробно рассматривается отдельно.

Способствуют ли электронные петиции предоставлению погибшему воину звания "Героя Украины"?

Лихачев объясняет, что президент должен ответить на петицию, если она собрала 25 тысяч голосов. Однако в подавляющем большинстве случаев обращение все равно должна подавать воинская часть. Поэтому именно подразделение должно быть инициатором подачи заявления на присвоение звания военному.

В то же время петиции к президенту работают больше как инструмент привлечения внимания. Однако никто не гарантирует, что успешная петиция позволит получить звание.

Роман Лихачев рассказал, что даже когда петиция еще не набрала количество подписей, а военная часть сделала представление и передала документы, то погибший защитник был удостоен звания. Весь процесс занял примерно год.

Стоит отметить! Были случаи, когда решение о присвоении воину звания "Героя Украины" происходит скорее из-за общественного резонанса. Например, так было с бойцом ТрО Александром Мациевским, который погиб в российском плену, после того, как сказал слова "Слава Украине".

Какая материальная помощь предоставляется членам семьи погибшего Героя?