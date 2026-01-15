Чи можна не платити аліменти на дитину

Не всі батьки зобов’язані виплачувати аліменти на дитину, адже закон передбачає певні винятки та підстави, за яких обов’язок може бути знятий або обмежений. Які є ключові випадки та нюанси, що дозволяють уникнути стандартної сплати аліментів, читайте далі.

Чи можна не платити аліменти дитині?

Хоча закон суворо захищає права дитини, існують конкретні випадки та механізми, коли батьки можуть законно не виплачувати кошти на її утримання, пише 24 Канал.

Випадки, коли платіжні зобов’язання можуть бути зняті або обмежені, суворо визначені. Без судового рішення або офіційної угоди відмовитися від виплат за власним бажанням неможливо.

Аліменти перестають нараховуватися лише згідно зі статтями 180 – 181 Сімейного кодексу України, якщо:

дитина досягає повноліття;

оспорюється батьківство;

дитина сама заробляє достатньо для забезпечення своїх потреб;

відбувається усиновлення або інші об’єктивні обставини.

У всіх інших випадках обов’язок утримувати дитину лежить на батьках, тому ухилитися від нього без наслідків неможливо.

Яка є альтернатива виплат аліментів дитині?

Замість грошей батьки можуть передати дитині нерухомість. Стаття 190 Сімейного кодексу дозволяє укласти нотаріально завірену угоду про передачу житла, квартири чи земельної ділянки в рахунок аліментів.

Важливо! Для цього потрібен дозвіл органу опіки, а дитина старше 14 років бере участь у процедурі. Проте такий договір не знімає обов’язку покривати додаткові витрати на дитину.

Ще один спосіб полегшити фінансовий тягар це зменшення суми аліментів. Суд може переглянути розмір виплат, якщо платник доведе об’єктивне зниження доходів, хворобу, втрату роботи, або якщо новий шлюб й народження дітей змінюють фінансові обов’язки.

Довідково: Також можна оскаржити перевищення виплат над потребами дитини або неправильне використання коштів.

