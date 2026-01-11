Як суд визначає розмір аліментів: ключові критерії та мінімальні гарантії

Обов'язок утримувати дитину є одним із базових обов’язків батьків, закріплених у законодавстві України. Щоб забезпечити справедливий і достатній рівень утримання, суд визначає розмір аліментів з урахуванням чітко встановлених законом критеріїв.

Яким чином визначається розмір аліментів?

Забезпечення належних умов для розвитку та життя дитини є пріоритетом сімейного законодавства, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Розмір аліментів має відповідати реальним потребам дитини й водночас враховувати фінансові можливості того з батьків, з кого вони стягуються.

За вибором одного з батьків, з яким проживає дитина, аліменти можуть визначатися у частці від доходу платника або у твердій грошовій сумі. У кожному випадку суд оцінює сукупність обставин, що мають юридичне значення. Зокрема, береться до уваги стан здоров'я та матеріальне становище дитини і платника аліментів, наявність у платника інших утриманців, а також його майновий стан – рухоме й нерухоме майно, кошти, корпоративні та інші майнові права.

Важливо! Окремо аналізуються витрати платника, у тому числі на придбання дорогого майна. Якщо такі витрати перевищують десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи і не підтверджено законне походження коштів, суд має право врахувати ці обставини при визначенні розміру аліментів. До уваги беруться й інші фактори, які можуть мати істотне значення для справи.

Закон встановлює мінімальну гарантію: аліменти не можуть бути меншими за 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Водночас рекомендований розмір утримання становить 100% прожиткового мінімуму, і суд може призначити саме такий обсяг, якщо платник має достатні доходи.

Зверніть увагу! У разі, коли реальні витрати платника не відповідають задекларованим доходам, суд не обмежується лише офіційним заробітком і визначає розмір аліментів з урахуванням фактичних фінансових можливостей. Такий підхід спрямований на забезпечення належного захисту прав дитини та стабільної фінансової підтримки.

