Сезон розпочато: що варто знати про складання іспиту на посвідчення водія категорії "А"

Сервісні центри МВС в Україні відновили здачу практичних іспитів з водіння мототранспорту. Із настанням теплішої пори року зросла кількість охочих отримати категорію "А" й "А1".

Куди звертатися, щоб скласти іспит з водіння на категорії "А" та "А1"?

Можливість складання практичного іспиту на право керування мопедами та мотоциклами вже є, сезон активного прийому курсантів розпочався. Для того, щоб отримати категорію прав "А" та "А1", іспит складається виключно на спеціальному майданчику для навчання та перевірки навичок керування транспортними засобами. Про це пише Головний сервісний центр МВС.

Спеціальні майданчики є у всіх сервісних центрах, які нині уповноважені приймати іспити.

Кандидат у водії під час іспиту показує базові навички керування мототранспортом, серед яких:

балансування;

маневрування;

контроль швидкості та гальмування.

Вправи виконуються відповідно до вимог підготовки водіїв та порядку приймання іспитів. Для цього в інспектора є спеціальний чек-лист за яким він звіряє рівень підготовки майбутнього водія.

Варто зазначити! Категорія "A" дає право керувати мотоциклами, а власники "А1" можуть їхати за кермом мопедів та моторолерів з об’ємом двигуна до 50 кубів та потужністю до 4 кіловат. В Україні отримати ці категорії можна з 16 років.

Важливо, що Постанова Кабінету Міністрів №340 визначає, що право на керування транспортними засобами надається лише після успішного складання теоретичного та практичного іспитів для відповідної категорії.

Складати іспит на отримання категорії "А" та "А1" можна як на мототранспорті сервісного центру МВС, якщо є. Також дозволяється їзда на навчальному мотоциклі, який надає автошкола. Важливо лише, щоб транспорт був справним та відповідав технічним вимогам.

Як і для отримання більшості послуг в сервісних центрах МВС, людина має зареєструватися через систему Е-запису на сайті Головного сервісного центру МВС або через застосунок. Також реєстрація проводиться вже на місці складання іспиту через термінал самообслуговування у приміщенні сервісного центру МВС.

Що радять в МВС для успішного складання іспиту?

Аби кандидату в водії було зручно, йому варто обрати зручне захисне екіпірування, що включає шолом, рукавички й відповідне взуття. Наявність шолома під час іспиту показує готовність кандидата дотримуватися правил безпек.

Майбутній водій може заздалегідь вивчити схему вправ, щоб бути впевненим у своїх діях вже під час іспиту.

Крім того, під час іспиту важливо зберігати спокій і звертати увагу на інструкції екзаменатора.

Що варто знати про покарання за кермування без прав?