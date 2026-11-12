Є перевага: чому українці в Польщі масово не хочуть отримувати нову карту CUKR

Польська влада отримала лише 87 тисяч заяв на оформлення нової карти побиту CUKR замість очікуваних 800 тисяч від українських біженців. Громадяни відмовляються від нового документа через ризик повної втрати захисту Європейського Союзу.

Головний ризик переходу з тимчасового захисту на карту CUKR

Стриманість українців щодо отримання карти, яка дозволяє три роки перебувати легально в Польщі й на території Євросоюзу, пов'язана не з бюрократичними труднощами, а з небажанням втрачати поточні гарантії захисту. Адже раніше Варшава планувала, що карту CUKR мають отримати 800 тисяч біженців, однак станом на зараз заяви подали лише 87 тисяч громадян України. Про те, чому для більшості перебування на тимчасовому захисті залишається кращим варіантом, розповів користувач Андрій Шевчук.

Відомо, що більшість українців у Польщі наразі мають статус UKR, який з'явився на основі директив Європейського Союзу про тимчасовий захист. Статус для українців надає повний доступ до ринку праці, медицини, соціальних виплат і гарантує право перебувати на території Євросоюзу без ризику раптової депортації. Таким чином українці в Польщі мають гарантію легалізації щонайменше до березня 2028 року.

Як тільки ви переходите на карту CUKR, ви втрачаєте захист від Європейського Союзу і стаєте повністю залежними від польського законодавства,

– пояснив Андрій Шевчук.

Хоча карта CUKR і пропонує легалізацію терміном на три роки, але втрата загальноєвропейського тимчасового захисту теж має свої ризики. Якщо польський уряд у майбутньому вирішить переглянути міграційну політику чи анулювати цей вид легалізації, то повернутися під захист законодавства Євросоюзу вже буде фактично неможливо.

Вибір між стабільністю ЄС і трирічною картою

Українці зараз мають право обирати, який статус мати, перебуваючи в Польщі. Статус UKR залишається надійнішим інструментом. Поки триває війна, шанси на регулярне продовження європейського захисту залишаються високими.

Натомість перехід на карту CUKR розглядають переважно ті громадяни, які остаточно пов'язали своє майбутнє з Польщею і прагнуть вийти зі статусу воєнного біженця.

Перед українцями зараз дуже важкий вибір. До 4 березня 2027 року потрібно визначитись: або подаватись на карту CUKR і спокійно три роки перебувати у Польщі, або очікувати, що статус UKR буде продовжуватися ще багато і багато років,

– зазначив автор відео.

Нагадаємо, подання заяви на отримання карти CUKR стартувало у 2026 році. Воно здійснюється електронно через портал MOS. Серед вимог – наявність активного й безперервного статусу UKR на момент подання заяви. Отримати карту можна, якщо людина мала тимчасовий захист станом на 4 липня 2025 року. Такий вид легалізації передбачений для різних категорій біженців, зокрема студентів і пенсіонерів.