Фіктивний шлюб в Україні: коли визнають недійсним і які це має наслідки

В Україні шлюб визнається виключно після державної реєстрації та створює для подружжя взаємні права й обов’язки. Водночас закон передбачає можливість визнання шлюбу фіктивним і недійсним за рішенням суду.

У яких випадках шлюб можуть визнати не дійсним?

Шлюб в Україні – це сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану. Саме державна реєстрація є підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя. Водночас шлюб не може бути підставою для надання пільг чи обмеження прав і свобод, гарантованих Конституцією та законами України.

Дивіться також Зміна прізвища після шлюбу: які документи потрібно оновити і в які строки

Перед реєстрацією орган державної реєстрації актів цивільного стану зобов'язаний ознайомити наречених із їхніми правами та обов'язками як майбутнього подружжя та батьків, а також попередити про відповідальність за приховування перешкод до укладення шлюбу.

Однак не всі шлюби укладаються з наміром створити сім'ю. У деяких випадках особи переслідують майнову чи іншу вигоду – наприклад, для отримання громадянства або дозволу на проживання, оформлення майна, уникнення певних обмежень чи зобов'язань.

Відповідно до статті 40 Сімейного кодексу України шлюб, укладений без наміру створення сім'ї та набуття прав і обов'язків подружжя, є фіктивним. Така відсутність наміру може бути як у обох осіб, так і лише в одного з подружжя, якщо інший щиро вважав союз справжнім.

Фіктивний шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду. У такому разі він вважається недійсним із дня державної реєстрації. На підставі судового рішення орган державної реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про шлюб і вилучає відповідне свідоцтво. Якщо документ не повернуто, інформація про втрату його чинності публікується на офіційному сайті Міністерства юстиції України.

Зверніть увагу! Верховний Суд у своїх роз'ясненнях звертав увагу, що при встановленні фіктивності враховується не лише формальний факт реєстрації, а й реальні обставини подружнього життя: спільне проживання, ведення господарства, турбота одне про одного, народження дітей. Якщо на момент розгляду справи буде доведено, що подружжя фактично створило сім'ю, шлюб не може бути визнаний недійсним.

Які правові наслідки фіктивного шлюбу?

Шлюб, визнаний недійсним, не створює для сторін прав та обов'язків подружжя. Майно, набуте за час такого союзу, вважається спільною частковою власністю, а розмір часток визначається залежно від внеску кожної особи.

Суми аліментів, сплачені в межах недійсного шлюбу, можуть підлягати поверненню, але не більше ніж за останні три роки. Особа, яка оселилася у житлі іншої у зв'язку з таким шлюбом, не набуває права на проживання і може бути виселена. Також зміна прізвища у зв'язку з недійсним шлюбом вважається такою, що не має достатньої правової підстави.

Водночас закон захищає добросовісну сторону. Якщо людина не знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, вона має право на поділ майна як спільної сумісної власності, на проживання у житлі, на аліменти та на збереження обраного прізвища.

Окремо законодавство передбачає, що особи, шлюб між якими визнано недійсним, не мають права на спадкування одна після одної за законом. Проте суд може визнати право на спадщину за тим із подружжя, хто не знав про перешкоди до реєстрації.

Юристи також застерігають, що фіктивний шлюб може використовуватися як спосіб вчинення кримінальних правопорушень, зокрема шахрайства або ухилення від призову під час мобілізації. У таких випадках настає відповідальність за нормами Кримінального кодексу України.

Без шлюбу у 14 років: у Раді зареєстрували змінений проєкт Цивільного кодексу