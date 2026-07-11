Після рішення по суті гроші вже не стягнуть: Верховний Суд озвучив позицію про судовий збір

Лише у деяких випадках суд може вимагати, щоб позивач доплатив судовий збір. Дял цього виноситься додаткове рішення про стягнення недоплаченої суми до державного бюджету.

Суд не може стягувати недоплачений судовий збір після ухвалення рішення по суті

Верховний Суд встановив, що стягування судового збору не може відбуватися після ухвалення рішення. Мова йде про ті випадки, коли ще під час звернення людини суд не міг точно визначити вартість такого збору, або якщо позивач очевидно занизив вартість спірного майна. Про це повідомляють експерти Верховного Суду.

При чому стягнути судовий збір додатково, якщо він був недоплачений, згідно з законом не можна ні за заявою учасника справи, ні з власної ініціативи. Після отримання рішення позивач фактично звільняється від обов'язку платити суду гроші.

Такого висновку Об’єднана палата Касаційного господарського суду дійшла після розгляду позову товариства про витребування нерухомого майна з чужого незаконного володіння. Позивач заявляв, що забрати нерухомість примусово варто через наявну заборгованості з орендної плати.

Але в суді першої інстанції представникам товариства відмовили. Вони не погодилися з висновком і звернулися до апеляції.

Саме апеляційний суд визначив, що під час подачі позову представники компанії не сплатили державне мито. Але скаргу позивачу повернули не через це, а через неусунення певних недоліків.

До справи №925/1421/20 повернулися через три роки, коли один з відповідачів вимагав ухвалити додаткове рішення. Він просив усе ж стягнути недоплачений судовий збір з позивача, який фактично справу не виграв.

У апеляції вирішили, що гроші можна стягнути. Але Об’єднана палата Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду переглянула право судді на стягнення до державного бюджету несплаченого заявником судового збору.

З'ясувалося, що Господарський процесуальний кодекс не дає суду повноважень щодо стягнення, якщо спір вже завершено. Тобто якщо суд не помітив відсутність сплати до ухвалення рішення та не вимагав стягнення раніше, то позивач звільняється від сплати такого збору.

У такому випадку помилка суду не може бути перекладена на учасника процесу шляхом ухвалення додаткового рішення через тривалий час після набрання рішенням законної сили,

– уточнили у Верховному Суді.

Ба більше, такі випадки, коли судом першої інстанції виносить додаткове рішення про несплачений судовий збір, можна вважати порушенням принципів правової визначеності та остаточності судового рішення, яке набрало законної сили.

Підсумуємо, що людина не повинна відповідати за помилки суду. Якщо під час розгляду справи суд не вимагав доплатити судовий збір і вже ухвалив остаточне рішення, то через роки стягнути ці кошти додатковим рішенням уже не можна.

Це гарантує правову визначеність і впевненість у тому, що після завершення справи її не переглядатимуть лише через недоліки в роботі суду.

Нагадаємо, що з 1 січня 2026 року в Україні змінилися ставки судового збору через зростання прожиткового мінімуму до 3 328 гривень. Розмір платежу залежить від виду заяви, ціни позову статусу особи.

Важливо зауважити, що статус учасника бойових дій дозволяє ветеранам та бійцям не платити судовий збір на засіданнях щодо питань їхнього соціального захисту чи прав.