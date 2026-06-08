Статус дає право, але є нюанси: як одиноким батькам не втратити соціальну відпустку

Жінка намагалася відсудити в роботодавця компенсацію за невикористану соціальну відпустку, на яку, на її думку, вона мала право. Підприємство не захотіло платити їй додаткову виплату, мовляв, що вона несвоєчасно подала документи.

Чому жінка наполягала на виплаті їй додаткових коштів при звільненні?

Позивачка заявляла, що вона є одинокою матір'ю, а тому може отримати гроші за невикористану додаткову соціальну відпустку для догляду за дітьми. Роботодавець не вважав, що документи колишня працівниця подала правильно. Але водночас чинне законодавство не пише про перелік документів, які потрібно надати для додаткової відпустки жінці, яка виховує дитину без батька. Про це йдеться в матеріалах справи №755/16704/24.

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Жінка працювала на різних посадах у Комунальному некомерційному підприємстві "Міський заклад з надання психіатричної допомоги". У 2024 році звільнилася за власним бажанням і отримала лише компенсацію за 11 днів невикористаної щорічної відпустки. Але 40 днів додаткової соціальної відпустки роботодавець не врахував. Це відпустка, на яку жінка претендує як одинока мати.

Вона вимагала з роботодавця виплатити їй 52 тисячі 246 гривень компенсації за невикористану додаткову соціальну відпустку по догляду за дітьми, а також 156 тисяч 739 гривень за затримку остаточного розрахунку при звільненні. Крім того, вона вимагала моральне відшкодування у розмірі 10 тисяч гривень.

На підприємстві зазначили, що не можуть виплатити жінці гроші за цей вид відпустки, адже вона несвоєчасно подала документів для підтвердження права на таку відпустку.

Жінка водночас запевняла, що право на соціальну відпустку вона має, адже розлучена, самостійно виховує двох дітей, а батько не платить їм аліменти. Саме через це її можна вважати одинокою матір'ю.

Що вирішили в суді?

Велика Палата Верховного Суду повинна була визначити, чи має жінка право на компенсацію за невикористану додаткову соціальну відпустку при звільненні, якщо вона під час роботи не зверталася до роботодавця із заявою про надання такої відпустки.

Судді у показовій справі раніше визначили, що згідно з законом, працівник має отримати компенсацію за всі невикористані відпустки. Крім того, закон визначає, що одинокою матір'ю є жінка, яка самостійно виховує дитину, незалежно від участі батька в утриманні дитини.

Тож жінка могла подати будь-який офіційно складений, оформлений та засвідчений в установленому порядку документ, в якому чітко йдеться про відсутність батька у вихованні дитини. Але важливо одразу подати документи з підставами та заявити про бажання отримати таку відпустку.

У цьому випадку, який передали до Великої Палати, не було підстав для розгляду саме цією інституцією. Враховуючи це, Велика Палата дійшла висновку про повернення справи на розгляд колегії Касаційного цивільного суду для вирішення спору по суті.

Що робити, якщо працівника звільнили незаконно?

Роботодавець зобов’язаний дотримуватися процедури звільнення працівника: фіксувати порушення трудової дисципліни, враховувати поважні причини відсутності працівника та діяти відповідно до Кодексу законів про працю.

Якщо ці вимоги порушені, працівник має право оскаржити звільнення в суді та вимагати поновлення на посаді.

Аби оскаржити звільнення в разі порушень, людина може подати позов проти роботодавця через суд, або звернутися до територіального підрозділу служби з питань праці.