Захист постраждалих: як можна отримати компенсацію за моральну шкоду

У разі завдання шкоди моральному стану людина має право отримати компенсацію. Відшкодування надається за страждання, що спричинили порушення прав людини.

Що таке моральна шкода та як отримати компенсацію?

Якщо людина пережила фізичні чи психологічні страждання через дії, чи бездіяльність інших, то вона може отримати компенсацію за спричинену моральну шкоду. Серед найчастіших проблем Міністерство юстиції України виділяє фізичне страждання через погіршення здоров'я, душевне – якщо проти людини чи її родичів здійснили протиправні дії або знищили чи пошкодили її майно. Також відшкодування можна отримати після пережитого приниженні честі та гідності й порушення нормального життя загалом.

Моральну компенсацію можна отримати через суд, якщо вдасться довести наявність самої шкоди, тобто відповідні докази. Також в суді повідомляється про протиправну поведінку того, хто завдав шкоди. Окремо зазначається провина особи, крім випадків, коли відшкодовується виплачується незалежно від неї.

Зауважимо! Моральна компенсація за страждання передбачена статтями 32, 56 і 62 Конституції України, а також Цивільним кодексом й Постановою Пленуму Верховного Суду України №4.

Моральна компенсація – це не стала сума. Згідно зі статтею 23 Цивільного кодексу враховується характер заподіяної шкоди й пережитих людиною страждань. Також суд звертає увагу на погіршення життєвих можливостей після вчинення правопорушення й інтереси постраждалого.

Компенсація виплачується грошима або в інший законний спосіб.

Які документи потрібні, щоб довести потребу в моральному відшкодуванні?

Позивач має принести до суду документи, які б підтверджували отримання шкоди. Серед них:

довідки від лікарів, виписки з історії хвороби;

рецепти на ліки;

висновок судово-медичної експертизи у разі фізичної шкоди;

висновок про психологічний;

чеки на придбання ліків;

договори та квитанції про оплату послуг психолога, реабілітолога чи інших фахівців;

документи про непрацездатність, припинення навчання, заняття спортом чи іншої громадської діяльності;

за наявності – показання свідків.

Суд вивчає всі факти й навіть без низки документів може встановити факт шкоди й потребу в компенсації. Але потерпілий має висловити свою позицію, зібрати всі докази й своєчасно звернутися до суду.

