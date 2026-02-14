Кого можуть позбавити права на спадщину: що говорить законодавство

В Україні право на спадкування визначається заповітом або нормами закону. Водночас окремі особи можуть бути усунені від спадщини навіть за наявності формальних підстав для її отримання.

Кому заборонено приймати спадщину?

Питання спадкування в Україні регулює, зокрема, Цивільний кодекс України, і відповідно до статті 1223, право на спадщину насамперед мають особи, зазначені у заповіті. Якщо заповіт відсутній, визнаний недійсним або спадкоємці відмовилися від прийняття спадщини, право переходить до осіб, визначених законом.

Разом із тим закон передбачає випадки, коли особа може бути усунена від спадкування, навіть якщо вона є родичем, перебувала у шлюбі зі спадкодавцем чи була включена до заповіту.

Згідно зі статтею 1224 Кодексу, не мають права на спадщину особи, які умисно позбавили життя спадкодавця або інших можливих спадкоємців чи вчинили замах на їхнє життя. Виняток можливий лише тоді, коли спадкодавець, знаючи про такі дії, все одно призначив цю особу спадкоємцем у заповіті.

Також усуваються від спадкування ті, хто навмисно перешкоджав складанню, зміні або скасуванню заповіту, якщо це вплинуло на їхню частку або створило для них право на спадщину.

Які обмеження при спадкуванні за законом?

Окремі обмеження стосуються спадкування за законом, повідомляє Міністерство юстиції. Зокрема, не можуть успадковувати батьки після дитини, якщо вони були позбавлені батьківських прав і не поновлені в них на момент відкриття спадщини. Також права на спадщину можуть бути позбавлені особи, які ухилялися від обов’язку утримувати спадкодавця, якщо це встановлено судом.

Не спадкують один після одного й особи, шлюб між якими визнаний недійсним. Водночас суд може визнати право на частку майна за тим із подружжя, хто не знав і не міг знати про перешкоди до реєстрації шлюбу.

Крім того, за рішенням суду особу можуть усунути від спадкування, якщо доведено, що вона не надавала допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво перебував у безпорадному стані.

Заповіт за умовами заповідача: хто має право на спадщину?