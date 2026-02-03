Не всі можуть одружитися у 2026 році: кому заборонено укладати шлюб

В Україні шлюб визнається виключно як офіційно оформлений сімейний союз жінки та чоловіка. Лише після такої процедури між особами виникає комплекс взаємних особистих і майнових прав та обов’язків подружжя.

Хто може укласти шлюб в Україні?

В Україні право на укладення шлюбу визначається нормами сімейного законодавства, які встановлюють не лише загальні умови для державної реєстрації сімейного союзу, а й чіткий перелік обставин, за яких шлюб є неможливим.

Відповідно до статті 22 Сімейного кодексу України, шлюбний вік для жінок і чоловіків становить 18 років. Однак згідно зі статтею 23 Сімейного кодексу України, за рішенням суду право на шлюб може бути надано особі, яка досягла 16 років, якщо встановлено, що це відповідає її інтересам.

Довідково: У таких випадках суд оцінює сукупність обставин, зокрема рівень соціальної зрілості, життєві умови та інші фактори, які можуть впливати на захист прав неповнолітнього.

Кому заборонено укладати шлюб в Україні?

Водночас закон прямо визначає випадки, коли укладення шлюбу є неможливим. Такі обмеження закріплені у статті 26 Сімейного кодексу України.

Зокрема, заборонено укладати шлюб між:

родичами прямої лінії споріднення (батьками і дітьми, дідусями, бабусями та онуками);

рідними братами та сестрами: як повнорідними, так і неповнорідними;

двоюрідними братами й сестрами;

тіткою або дядьком та племінником чи племінницею;

усиновлювачем і усиновленою дитиною.

Водночас закон допускає окремі винятки. Відповідно до положень сімейного законодавства, суд може дозволити шлюб між рідною дитиною усиновлювача та усиновленою ним дитиною або між усиновленими дітьми однієї особи.

Чи може шлюб бути визнаний недійсним?

Якщо шлюб укладено з порушенням встановлених законодавством заборон, він може бути визнаний недійсним. У випадках укладення шлюбу між родичами прямої лінії споріднення або між рідними братом й сестрою недійсність настає автоматично.

В інших ситуаціях питання вирішується судом із урахуванням тривалості спільного проживання, характеру сімейних відносин, наявності дітей та інших істотних обставин. Водночас судова практика враховує принцип захисту сім’ї та дитини.

Які наслідки визнання шлюбу недійсним?