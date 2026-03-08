Спадщина та комуналка: хто зобов'язаний платити за квартиру, якщо власників кілька

Буває, що квартира має кількох власників, однак за комунальні послуги платить хтось один. Розв'язати питання можна через поділ особових рахунків, зокрема через суд.

Хто з співвласників квартири має оплачувати комунальні послуги?

Про те, чи повинен співвласник сплачувати комуналку, йдеться на ресурсі "На пенсії".

Подібну ситуацію варто розглядати на конкретному прикладі. Так, 86-річний чоловік, дружина якого померла у 2021 році нині має 2/3 квартири, як спадок. Іншу частину, 1/3 оселі, ділять між собою дві доньки жінки від першого шлюбу.

Доньки вимагають від чоловіка 12 тисяч доларів – це гроші, у які оцінюється їхня частка квартири. Однак чоловік не має такого ресурсу. Пропонує альтернативу – квартиру покійної дружини залишити донькам, якщо вони придбають йому іншу. До того ж, як зазначає чоловік, попри спільну власність на квартиру (хоч і в різних долях) – він сплачує комуналку самостійно в повному обсязі.

Основне питання чоловіка: чи мають доньки право на свою частку, якщо не оплачують комунальні послуги.

Так, Вікторія Гусакова, юристка пояснює, що доньки мають право на квартиру, незалежно від того, чи сплачують комунальні послуги. Якщо майно оформлене належним чином і дівчата мають право власності на свою частину, то це право є безстроковим.

Юристка каже, що квартира, ймовірно, була спільною власністю подружжя. Тобто чоловікові й дружині належало по 1/2 квартири. Але після смерті жінки, до тієї долі, що мав чоловік, додалалась частинка, яку ділили з доньками.

Зауважте! 1/2, яка належала дружині ділилась між чоловіком і доньками. Так, частка чоловіка нині складає 2/3 квартири, а частка дівчат – 1/3.

Щодо оплати комунальних – можна подати заяву до постачальників послуг із проханням поділити особові рахунки відповідно до часток власності. Тоді чоловік платитиме 2/3 від наявних платіжок, а доньки – 1/3 від суми нарахувань.

Чи можна не сплачувати частину успадкованого майна?

Юристка пояснює, що всі співвласники мають право на певний об'єкт і змусити когось сплатити гроші за частку співвласника – не можна. Так само не можна виселити одного з власників.

Зокрема в конкретному прикладі чоловік має більшу частину квартири та це його єдине житло, тому про варіанти виселення – не йдеться. Водночас у суді надають перевагу власникові більшої частки, тож законодавство на боці чоловіка.

Юристка наголошує, що моральний тиск або спроби виселення – прямі підстави для повідомлень поліції. Якщо ж не вирішується питання боргів за комуналку – можна додатково звертатитсь до суду з проханням про відшкодування витрат.

Як поділити ососбові рахунки комунальних послуг?

На сайті Безоплатної правничої допомоги зазнчають, що "поділ" комунальних послуг – не поодинокий випадок. Насправді більшість квартир у спільній власності, наприклад, подружжя. Однак поки все добре – питання з оплатою комунальних не потребує особливої уваги. Якщо ж є певні конфлікти – оплата комунальних розглядається, як фінансове вкладення, яке потрібно ділити.

Варіанти, як це можна зробити:

звернутись до постачальників комунальних послуг – розділити особові рахунки;

якщо постачальники відмовлять – звертатися до суду;

спробувати домовитись із співвласником;

звернутися до суду і вимагати відшкодування витрат, які понесла одна людина за спільну власність.

