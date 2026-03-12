Гарантії в 28 країнах світу: Україна приєдналася до Конвенції про безкоштовну юридичну допомогу
- Україна приєдналася до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя, що дозволяє українцям отримувати безкоштовну юридичну допомогу.
- Законопроєкт звільняє іноземців від легалізації документів та оплати за їх розгляд за кордоном у країнах-учасницях Конвенції.
Українці зможуть отримувати безкоштовну юридичну допомогу за кордоном завдяки приєднанню України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя. Народні депутати 12 березня підтримали відповідний законопроєкт.
Що передбачає законопроєкт №0304?
Народні обранці проголосували за підтримку Закону України "Про приєднання України до Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя", який раніше вніс до Ради президент Володимир Зеленський. Про це йдеться в повідомленні Парламенту.
Завдяки законопроєкту №0304 Україна офіційно надала згоди Україною на обов’язковість виконання Конвенції про міжнародний доступ до правосуддя. Так українці у 28 країнах зможуть отримувати безоплатну правничу допомогу під час судового провадження у цивільних та господарських справах у країнах, які також об'єднані конвенцією.
На думку авторів закону, це створить необхідну правову основу для покращення співробітництва у сфері взаємовідносинах між Україною та іншими державами в питанні юридичної допомоги українцям. Закон також звільняє іноземців від легалізації документів та оплати за їх розгляд за кордоном. Раніше за це потрібно було платити.
Зауважимо! Такі норми діють лише в країнах-учасницях Конвенції: Албанії, Білорусі, Боснії й Герцеговині, Бразилії, Болгарії, на Коста-Риці, в Хорватії, на Кіпрі, у Чехії, Естонії, Фінляндії, Франції, Казахстані, Латвії, Литві, Люксембурзі, Мальті, Чорногорії, Марокко, Нідерландах, Північній Македонії, Румунії, Сербії, Словаччині, Іспанії, Швеції та Швейцарії.
Конвенція гарантує, що в кількох країнах іноземці мають такий самий доступ до судів, як і громадяни держави. Також передбачені спрощені процедури для подання заяв і документів через центральні органи держав. Документом встановлюється й заборона дискримінації лише через громадянство або відсутність місця проживання.
До слова, конвенція про міжнародний доступ до правосуддя була створена 25 жовтня 1980 року в рамках Гаазької конференції з міжнародного приватного права. Вона почала діяти від 1 травня 1988 року.
Скільки українців зараз перебуває в інших країнах?
Станом на березень за межами України перебуває приблизно 5,6 мільйона біженців. Лише частина з них планує повернутися. За різними сценаріями від 1,7 до 2,7 мільйона людей можуть залишитися жити за кордоном.
Найменше схильні до повернення молоді українці, які вже інтегрувалися за кордоном. Дослідники зазначають, що частина біженців сприймає переїзд як можливість почати нове життя. Це переважно люди до 35 років, які вже знайшли роботу, орендують житло та вивчили мову країни проживання.
Попри життя за кордоном, українці не втрачають своїх юридичних прав, наприклад, можуть оформити заповіт. Закон дозволяє громадянам складати заповіт навіть за межами держави, його обов'язково визнаватимуть і в Україні.