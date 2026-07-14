Тягар для спадкоємця: суд пояснив, коли діти повинні сплачувати борги померлих батьків

Борги померлого родича переходять до спадкоємців. Це загальне правило стало вирішальним в одному з рішень, що ухвалив Верховний Суд. Фахівці уточнюють, що до спадкоємців переходить відповідальність, але вона обмежується вартістю успадкованого майна.

Спадкоємицю змушували сплачувати борг її батька

Батько заборгував за життя близько 40 тисяч доларів. У 2012 році він позичив 39 680 доларів, але не повернув кошти вчасно. Через деякий час чоловік помер. Тим часом сума зросла, бо кредитор передав справу іншій особі. Про це йдеться в матеріалах справи №522/12004/15-ц.

Новий кредитор у встановлений час звернувся з претензією щодо боргу до доньки позичальника. Його майнові обов'язки якраз перейшли до неї. Кредитор заявив, що йому винні 49 680 доларів. Жінка натомість запевняла, що батько брав на 10 тисяч доларів менше.

Суди визначили, що жінка правомірно може повернути лише 39 680 доларів, бо саме така сума обговорювалася в договорі позики. А решта – 10 тисяч гривень – кредитором були неналежно оформлені.

Тому в суді першої інстанції зі спадкоємиці стягнули 39 680 доларів, зазначивши, що відповідальність обмежується вартістю успадкованого майна. В апеляції таке рішення підтримали.

Як визначив Верховний Суд, кредитор не обмежений можливістю звернення стягнення на спадкове майно, а тому має повне право вимагати стягнення боргу безпосередньо зі спадкоємця.

Але жінка не зупинилася і подала касаційну скаргу. Вона зазначила, що позивач не підтвердив факт надання позики, до суду не подали оригінали договору та документів про перерахування коштів не були надані. А навіть якби вони й були, то складали їх за кордоном, а отже в Україні вони не легалізовані.

Верховний Суд підтримав кредитора

Верховний Суд побачив у матеріалах справи докази позики, а тому вважає її правомірною. Фактично чоловік отримав від кредитора 39 680 гривень. Жінка правомірно перейняла борг у спадок. А от доводи про відсутність документів Верховний Суд відхилив. За доводами фахівців, в матеріалах були документи, що підтверджували переказ коштів, а підпис позичальника на них був справжнім.

Згідно з українським законодавством, спадкоємець повинен сплачувати борг пропорційно своїй частці у спадщині та лише в межах вартості отриманого спадкового майна.

Якщо спадкоємець не згоден з доводами, то він має спростувати доводи. Жінка цього не зробила. Тобто спадкоємиця наразі винна кредитору покійного батька гроші в розмірі 39 680 доларів США.

Нагадаємо, після смерті людини до спадкоємців переходить не лише майно, але й також її майнові зобов'язання. Водночас вони відповідають за борги лише в межах вартості успадкованого майна. І при цьому, якщо спадкоємців кілька – кожен сплачує пропорційно своїй частці. Якщо борги перевищують вартість спадщини, від неї можна відмовитися.

Перед прийняттям спадщини варто оцінити майно та розмір заборгованості. У разі відмови від спадщини людина не отримує майно, але й не несе відповідальності за борги померлого.