Наследницу заставляли погашать долг ее отца

Отец задолжал при жизни около 40 тысяч долларов. В 2012 году он занял 39 680 долларов, но не вернул средства вовремя. Спустя некоторое время мужчина скончался. Между тем сумма увеличилась, поскольку кредитор передал дело другому лицу. Об этом говорится в материалах дела №522/12004/15-ц.

Новый кредитор в установленный срок обратился с претензией по долгу к дочери заемщика. Его имущественные обязательства как раз перешли к ней. Кредитор заявил, что ему должны 49 680 долларов. Женщина же утверждала, что отец брал на 10 тысяч долларов меньше.

Суды постановили, что женщина правомерно может вернуть лишь 39 680 долларов, поскольку именно такая сумма оговаривалась в договоре займа. А остальная часть – 10 тысяч гривен – была ненадлежащим образом оформлена кредитором.

Поэтому в суде первой инстанции с наследницы взыскали 39 680 долларов, отметив, что ответственность ограничивается стоимостью унаследованного имущества. В апелляции такое решение было поддержано.

Как постановил Верховный Суд, кредитор не ограничен возможностью обращения взыскания на наследственное имущество, а потому имеет полное право требовать взыскания долга непосредственно с наследника.

Но женщина не остановилась и подала кассационную жалобу. Она указала, что истец не подтвердил факт предоставления ссуды, в суд не были представлены оригиналы договора, а документы о перечислении средств не были предоставлены. А даже если бы они и были, то были составлены за рубежом, а значит, в Украине они не легализованы.

Верховный Суд поддержал кредитора

Верховный Суд обнаружил в материалах дела доказательства ссуды и поэтому считает ее правомерной. Фактически мужчина получил от кредитора 39 680 гривен. Женщина правомерно унаследовала долг. А вот доводы об отсутствии документов Верховный Суд отклонил. По мнению экспертов, в материалах дела были документы, подтверждающие перевод средств, а подпись заемщика на них была подлинной.

Согласно украинскому законодательству, наследник должен погашать долг пропорционально своей доле в наследстве и только в пределах стоимости полученного наследственного имущества.

Если наследник не согласен с доводами, он должен их опровергнуть. Женщина этого не сделала. То есть наследница в настоящее время должна кредитору покойного отца деньги в размере 39 680 долларов США.

Напомним, что после смерти человека к наследникам переходит не только имущество, но и его имущественные обязательства. В то же время они отвечают за долги только в пределах стоимости унаследованного имущества. При этом, если наследников несколько, каждый платит пропорционально своей доле. Если долги превышают стоимость наследства, от него можно отказаться.

Перед принятием наследства следует оценить имущество и размер задолженности. В случае отказа от наследства человек не получает имущество, но и не несет ответственности за долги умершего.