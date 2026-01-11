Хто має оплатити лікування потерпілого після ДТП

Особа, визнана винною у вчиненні злочину, зобов’язана компенсувати закладу охорони здоров’я витрати на стаціонарне лікування потерпілого. Така позиція Верховного Суду підтверджує, що ці витрати не покриваються договором обов’язкового автострахування.

Кому треба оплатити лікування потерпілого?

Верховний Суд у справі № 308/1463/19 наголосив, що витрати медичного закладу на лікування особи, яка постраждала від злочину, підлягають відшкодуванню коштом винуватця або особи, що несе цивільну відповідальність за завдану шкоду, повідомляє 24 Канал із посиланням на "Судово-юридичну газету". Стягнення таких коштів здійснюється за рішенням суду на підставі позову закладу охорони здоров'я або прокурора.

У цій справі прокуратура діяла в інтересах держави та Департаменту охорони здоров'я Закарпатської обласної державної адміністрації. Позов стосувався відшкодування понад тридцяти восьми тисяч гривень витрат на стаціонарне лікування потерпілої, яка після дорожньо-транспортної пригоди тривалий час перебувала у медичному закладі, що фінансується з обласного бюджету.

Суд першої інстанції задовольнив позов і зобов'язав винну особу компенсувати понесені витрати. Апеляційний суд, однак, скасував це рішення, вказавши, що за наявності договору обов'язкового страхування відповідальність має нести страхова компанія.

Верховний Суд із таким підходом не погодився. Він скасував постанову апеляційного суду та залишив у силі рішення суду першої інстанції, підкресливши, що витрати закладу охорони здоров'я на лікування потерпілого від злочину відшкодовуються винною особою відповідно до спеціального урядового порядку.

Зверніть увагу! Суд також зазначив, що обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності спрямоване на захист прав потерпілих як третіх осіб, але не покриває витрати медичних установ на стаціонарне лікування, понесені коштом бюджету.

