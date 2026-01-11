Кому надо оплатить лечение потерпевшего?

Верховный Суд по делу № 308/1463/19 отметил, что расходы медицинского учреждения на лечение лица, пострадавшего от преступления, подлежат возмещению за счет виновника или лица, несущего гражданскую ответственность за причиненный вред, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Судебно-юридическую газету". Взыскание таких средств осуществляется по решению суда на основании иска учреждения здравоохранения или прокурора.

В этом деле прокуратура действовала в интересах государства и Департамента здравоохранения Закарпатской областной государственной администрации. Иск касался возмещения более тридцати восьми тысяч гривен расходов на стационарное лечение потерпевшей, которая после дорожно-транспортного происшествия длительное время находилась в медицинском учреждении, финансируемого из областного бюджета.

Суд первой инстанции удовлетворил иск и обязал виновное лицо компенсировать понесенные расходы. Апелляционный суд, однако, отменил это решение, указав, что при наличии договора обязательного страхования ответственность должна нести страховая компания.

Верховный Суд с таким подходом не согласился. Он отменил постановление апелляционного суда и оставил в силе решение суда первой инстанции, подчеркнув, что расходы учреждения здравоохранения на лечение пострадавшего от преступления возмещаются виновным лицом в соответствии со специальным правительственным порядком.

Обратите внимание! Суд также отметил, что обязательное страхование гражданско-правовой ответственности направлено на защиту прав потерпевших как третьих лиц, но не покрывает расходы медицинских учреждений на стационарное лечение, понесенные за счет бюджета.

