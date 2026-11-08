Затримали поліціянти: хто має право на безоплатного адвоката і як його викликати

Безоплатний адвокат – гарантія від держави

Українське законодавство прямо передбачає правовий захист громадян у випадку затримання поліцією. При чому допомога може надаватися безкоштовно. Поліціянти повідомляють про випадок юристам, які прибувають для проведення конфіденційного побачення та участі в процесуальних діях. Про це повідомили фахівці організації Безоплатна правнича допомога

Звичайно, під час адміністративного затримання людина може або самостійно захищати свої права, або запросити власного адвоката. Але в більш складних та термінових справах спеціальна система призначить захисника, послуги якого оплатить держава.

Ви маєте право не свідчити проти себе та своїх близьких — як до прибуття адвоката, так і після. Перед підписанням документів уважно прочитайте їх та порадьтеся з адвокатом. Якщо відомості викладені неправильно, вимагайте внесення зауважень,

– зауважили експерти.

Якщо проти затриманого було відкрито кримінальне провадження, то відмова від призначеного захисника або його заміна відбувається в присутності захисника після спілкування. За бажанням людина в такому випадку має право замінити фахівця. Якщо участь захисника обов'язкова, то залишитися без нього не можна.

У випадку насильства, катування, чи інших жорстоких дій під час затримання, адвокат теж має бути повідомлений про незаконні дії з боку поліціянтів. За умови, що правоохоронці завдали тілесних ушкоджень або стан здоров'я затриманого погіршився, необхідно вимагати медичної допомоги та фіксації поранень.

Якщо вас затримали в межах кримінального провадження і ви є заявником, визнані потерпілою особою або є свідком в іншому кримінальному провадженні щодо незаконності такого затримання, порушення ваших прав чи застосування до вас насильства або іншого неналежного поводження під час затримання, ви маєте право на безоплатне представництво інтересів для захисту ваших прав,

– йдеться в повідомленні.

Як повідомити про затримання адвокату

Не лише поліція, але й близькі родичі або члени родини затриманого громадянина можуть звернутися для надання безоплатної допомоги адвоката. Це можна зробити за номером 0 800 213 103.

Варто повідомити до системи:

прізвище, ім’я, по батькові та дату народження затриманої особи;

місце, дату й час затримання;

якщо телефонуєте щодо близької людини, то додатково повідомте ваші дані, родинний зв’язок із нею, адресу проживання та контактний номер телефону;

якщо відомо, також зазначте, який орган здійснив затримання та де зараз перебуває людина.

Юристи проводять перевірку й після неї призначають фахівця саме за вашою справою. Заявник отримує контакти захисника.

Нагадаємо, під час мобілізації чоловіків в Україні можуть зупиняти для перевірки військово-облікових документів. Однак співробітники ТЦК повинні діяти лише в присутності поліцейських.

У разі силового затримання без протоколу, юристи радять захищати свої права, подати усне клопотання про правову допомогу, звернутися у поліцію і ДБР, або до Уповноваженого з прав людини.