Час на примирення та поділ майна: 11 поширених міфів про розлучення через суд

Коли подружжя бажає розлучитися, то перед ними постає багато питань. Навколо процесу розірвання шлюбу з'явилося чимало міфів.

Чи справді процес розлучення складний?

Фахівці коментують, що насправді багато питань, пов'язаних із розлученням виникають через необізнаність. Відповіді на найпоширеніші з них дав адвокат Роман Коган.

За словами Романа Когана, законодавство не передбачає, що без згоди одного з партнерів шлюб не розірвуть. Однак тоді це буде примусом до шлюбу, що є серйозним порушенням, яке суддя не вчинить.

Другий міф стосується терміну на примирення. Нібито в пари є 6 місяців, щоб передумати розлучатися. Адвокат пояснює, що право взяти час "на подумати" в подружжя є. Можна написати відповідну заяву. Проте, якщо партнер буде проти, то суддя може не дозволити брати цей час.

Люди часто запитують, чи потрібно доводити в суді причину розлучення, наприклад, факт зради чи поганого відношення. Коган зазначає, що суду все одно на проблеми в сім'ї. За волевиявленням сторін розлучення відбудеться, навіть якщо в пари є діти, а один партнер готовий на все, щоб зберегти сімʼю.

Існує також здогадка про те, що якщо партнер не прийде до суду, то розгляд справи не відбудеться. Це теж неправда. Кілька разів людину будуть викликати на засідання. Однак, якщо вона не прийде, то суд має право ухвалити рішення про розлучення.

Роман Коган пояснив, що суддя автоматом не визначає, кому дістаються діти та не ділить майно. Адже рішення про розлучення – це лише встановлення факту й отримання актового запису в РАЦСі.

Якщо щось чи когось треба ділити, то подається позов про поділ майна/встановлення місця проживання дітей. І тільки якщо про це є спір. Нема спору – нема процесу. На практиці ці процеси краще розділяти та слухати паралельно в різних справах,

– пише адвокат.

Так само суд не ухвалює рішення про аліменти. Доки одна зі сторін не подасть заяву про отримання виплат на дитину, то вважається, що претензій щодо цього питання немає.

Ще одним поширеним міфом є те, що діти буцімто теж мають частку від майна подружжя. Проте спільні речі й нерухомість згідно з окремим рішенням суду ділиться виключно між дружиною та чоловіком. Однак потім діти цілком мають право успадкувати це майно після смерті батьків.

Під час розлучення постає питання щодо боргів чи спільних кредитів – кому ж вони залишаються після розлучення. Адвокат зауважив, що позики, взяті в інтересах сімʼї, діляться між подружжям. Немає різниці, хто підписував договір.

Варто зазначити! Щоб не виникало інших питань щодо кредиту, парі варто брати один в одного письмовий дозвіл на його отримання. Щоб не було проблем, що інша сторона не знає чи не підтримує ідею про кредит.

Інше питання стосується місця, де пара може розлучитися. Багато хто каже, що якщо можна розлучитися в РАЦСі, то навіщо потрібні судові засідання. Адвокат пояснив, РАЦС розриває шлюб, коли згода в подружжя взаємна. Але за умови, що партнер не бажає розлучатися, або в пари є діти, то тільки суд може ухвалити рішення.

Міф про те, що пара може розлучитися за дуже короткий термін, теж сумнівний. За словами адвоката, реалістичний строк розірвання шлюбу – це від 1 до 2 місяців у суді. А ще 30 днів з моменту рішення воно набуде законної сили.

Ще одне питання постає в тому, що для розлучення обов'язково потрібен адвокат. Це теж не точно. Пара цілком може розлучитися без залучення фахівця. Але адвокати допомагають легше пройти цей процес, особливо, якщо один з подружжя не може прийти на судове засідання.

Які є документальні підстави для розлучення?

На порталі Дія зазначають, що отримати послугу Державної реєстрації розірвання шлюбу можна за умови надання:

спільної заяви подружжя, яке не має дітей, подана ними або одним із них до ДРАЦС або ЦНАП;

заяви одного з подружжя про визнання за рішенням суду другого з подружжя безвісно відсутнім або недієздатним;

заяви подружжя або одного з них про державну реєстрацію розірвання шлюбу на підставі рішення суду.

Які ще є правила для розлучення?