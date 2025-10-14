Уже понад рік українці можуть одружуватися онлайн – без відвідин ДРАЦС, у звичному вже електронному форматі. Це унікальна послуга, аналогу якої немає у світі. І особливо вона важлива для військових, які не мають можливості прибути на весілля офлайн.

У 2024 Україна стала першою країною, яка запустила повноцінну реєстрацію шлюбу онлайн, з електронним свідоцтвом і можливістю замовити паперовий документ поштою. Попит виявився вибуховим: лише за перші дні сервісу користувачі зробили сотні тисяч пропозицій руки та серця в застосунку. Окрема увага – військовим: для них у квітні 2025 року в застосунку "Армія+" запровадили пріоритетні слоти дати й часу церемонії.

Міжнародне визнання не забарилося – TIME включив Дію до списку 200 найкращих винаходів 2024 року саме за послугу "Шлюб онлайн".

24 Канал розпитав про Шлюб онлайн у Валерії Коваль – заступниці міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів.

Скільки українців вже одружилися онлайн?

За рік понад 17 тисяч українців вже зареєстрували шлюб онлайн, а майже 3 мільйони українців зробили пропозицію онлайн, діляться у Мінцифрі.

Валерія Коваль Заступниця міністра цифрової трансформації Я особисто одружувалася онлайн 7 вересня, коли шлюб онлайн ще перебував на етапі відкритого тестування. І вийшло так, що я була однією з тих хто цифровізував цю послугу, а потім і особисто протестувала. Сервіс працює, люди задоволені. Ми активно працюємо над тим, щоб кількість слотів збільшилась, тому що попит зростає, адже сервіс працює класно, без нарікань.

"Ми можемо сказати, що майже щодня у соцмережах ми бачимо в сторіс, як щасливі пари одружилися онлайн, і всі залюбки діляться цим особистим моментом", – каже Валерія Коваль та обіцяє, що Мінцифра далі працюватиме над покращенням сервісу. Зокрема, над збільшенням кількість часових слотів для того, щоб кожна пара змогла знайти для себе саме ту дату, яку вони хочуть.



Валерія Коваль / Фото надане 24 Каналу

Довідково! Вартість послуги шлюбу онлайн – від 0,85 гривні до 1663.85 гривні – залежно від обраних послуг та дня реєстрації шлюбу. Подання заяви займає близько 10 хвилин часу, а надання послуги – 1 робочий день.

Як зʼявилася послуга шлюб онлайн?

Історія сервісу з'явилася ще під час ковіду, коли через пандемію люди не могли бути разом, пояснює Валерія Коваль. Тоді вперше з'явилася ідея шлюбу онлайн. Але згодом фокус змінився на проблеми, з якими стикалися українці під час повномасштабного вторгнення – це різноманітні виплати, допомога, тому шлюб онлайн відклали.

Врешті рік тому в команді Мінцифри знайшовся ресурс, час та можливості, а також готові були партнери з Мін'юсту, каже Коваль. Це потрібно для того, щоб чітко виконати всі вимоги стосовно реєстрації шлюбу.

Валерія Коваль Заступниця міністра цифрової трансформації І нам це вдалося. Ми відкрили цифровий ДРАЦС, який забезпечує надання всіх електронних сервісів, пов’язаних із реєстрацією шлюбу в тому числі. Минулого літа у нас тривало бета-тестування, і потім уже восени якраз ми запустилися на всю Україну. За цей час Київський цифровий ДРАЦС показав свою ефективність: в середньому на день 140 пар одружували онлайн, це понад 16 тисяч пар на рік, ще понад 41 тисяча українців отримали повторні документи ДРАЦС без черг і паперів.

Як реалізована послуга для військових?

Військові, які не можуть бути присутніми на церемонії офлайн – одна з причин, чому в Україні зʼявилася ця послуга. І це вдалося реалізувати – багато військових користуються цим сервісом.

Як працює шлюб онлайн для військовослужбовців? Це інтеграція із застосунком "Армія+": там потрібно обрати послугу Шлюб онлайн і верифікуватися. Таким чином Мінцифра розуміє, що це дійсно військовослужбовці, і вони отримують пріоритетний слот. Це окремий час, призначений виключно для військовослужбовців.

А цивільні громадяни таких слотів просто не бачать – вони для них недоступні, додає Коваль.

Загалом зараз понад півтори тисячі пар саме скористалися цим пріоритетним одруженням.

Важливо! Шлюбом онлайн можуть скористатися й українці за кордоном. "Для нас не є критерієм місце перебування молодят, тому це може бути як удома в одній квартирі, так і за тисячі кілометрів. Тому шлюб онлайн тут єднає серця, не зважаючи на відстані між молодятами", – каже Коваль.

Про власний досвід

Рік тому Валерія Коваль сама одружилася онлайн. "Наші знайомі та родичі були вражені, що таке взагалі існує. Звісно, в розмовах з нашими знайомими, колегами ми рекомендуємо цю послугу, і ось колега також нещодавно одружилася у Дії", – розповідає представниця Мінцифри.

Валерія Коваль Заступниця міністра цифрової трансформації Ми разом багато років. В нас двоє малих дітей, але одружитися ми вирішили лише зараз – зробити невелике свято для себе і для родичів. Це співпало з тим, що команда працювала над сервісом шлюбу онлайн, і, звісно, я не могла цим не скористатися. Ми подали заяву для участі в бета–тестуванні, і 7 вересня в колі сім’ї, родичів у нас була церемонія. Ми поставили дві стійки з телефонами, транслювали це по телевізору, щоб усі гості могли бачити, як це відбувається, і провели шлюбну церемонію. Все було дуже лаконічно, мило і швидко, тому що я дуже полюбляю швидкість, без усіх цих додаткових розмов, коли розповідають різні сценарії. Мені це дуже подобається, тому ми обрали саме такий варіант.

Друзі й колеги, які не знали про такий сервіс, взагалі були емоційно "на підйомі", тому що це дійсно круто і відповідає цифровій державі, якою Україна є, додає Коваль.

Довідково! Україна посідає п'яте місце серед 198 країн ООН за індексом розвитку електронних сервісів.

Сервіс стає популярнішим, і Валерія впевнена, що за рік кількість укладених онлайн шлюбів буде більшою. Буде й розширюватися кількість цифрових ДРАЦСів, які цю послугу надають.

2 жовтня у Львові відкрився новий цифровий ДРАЦС. Тепер +60 пар можуть одружитися щодня, це 200 одружень на день, якщо брати до уваги кількість одружень які опрацьовує цифровий ДРАЦС в Києві. До того ж команди працюють над тим, щоб послуги, такі як зміна прізвища, працювали в автоматичному режимі через обмін реєстрів.

Чи буде розлучення онлайн?

Логічним продовженням послуги Шлюб онлайн була б можливість розлучення онлайн, без відвідувань фізичних установ. У Мінцифрі підтверджують – команда зараз активно працює над впровадженням такого сервісу, щоб зробити процес легким, без фізичних походів у ДРАЦС.

Валерія Коваль Заступниця міністра цифрової трансформації Зараз є декілька кейсів, коли потрібно взаємодіяти з державними органами, щоб провести реєстрацію розірвання шлюбу: є випадки, коли це тільки ДРАЦС, і випадки, коли це можливо лише через суд. Ми плануємо запустити сервіс, який надає можливість подружжю розлучитися онлайн, якщо вони не мають повнолітніх дітей, – і вони можуть подати спільну заяву в Дії.

Розлучення в Дії запрацює на початку 2026 року, анонсують у Мінцифрі. Послуга буде доступна лише для подружжя, яке не має спільних неповнолітніх дітей, жодних додаткових обмежень, зокрема щодо майна, немає. Послуга в Дії буде розрахована на подружжя, які мають спільне рішення та хочуть пройти це спокійно, без зайвих візитів до установ.

Дія після цього проведе перевірку наявності інформації в реєстрі ДРАЦС щодо наявності дітей; якщо їх немає, після спливу одного місяця – це нормативна вимога – буде проведена державна реєстрація розірвання шлюбу. Але загалом судова реформа також триває, тож є сподівання, що ці процеси будуть цифровізовані й буде набагато простіше це зробити, зазначає співрозмовниця.