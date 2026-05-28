Чи допомагає право на відстрочку звільнитися зі служби: суд пояснив деталі

Протиправна мобілізація не дає права на безумовне звільнення військового. Якщо людина мала право на відстрочку, але не оформила її належним чином, то право на звільнення зі служби не надається їй автоматично.

Чи можна звільнитися зі служби, якщо людина мала право на відстрочку?

У справі, яку розглянув Верховний Суд, йшлося про те, що навіть протиправна мобілізація не створює умов для звільнення зі служби. Звільнення й відстрочка – це два різні правові категорії, які не залежать одна від іншої. Про це йдеться в постанові суду №620/183/23.

Чоловік працював учителем закладу загальної середньої освіти, й фактично мав право на відстрочку через роботу педагогом. Але його мобілізували у 2022 році. ТЦК призвали громадянина незаконно, хоча це було можливо, бо відстрочка в нього оформлена не була.

Тим не менш, у суді чоловік вимагав звільнити його зі служби. У судах першої та апеляційної інстанцій підтвердили, що вчителя не можна було мобілізовувати відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Але щодо звільнення з військової служби суди відмовили. Позивач із таким рішенням не погодився.

Крапку у справі поставив Верховний Суд. Він пояснив, що хоча чоловік і має право на відстрочку, але право на звільнення регулюється вже іншою нормою законодавства. Адже право на відстрочку людина має до призову й повинна затвердити його одразу.

Але вже коли громадянин перебуває у штаті військової частини, то він стає не військовозобов'язаним, а військовослужбовцем і вже не має права на відстрочку. Він може звільнитися лише якщо має на це підстави, визначені Законом "Про військовий обов’язок і військову службу".

Тобто Суд визначив, що правовий статус людини регулюється вже законодавством не у сфері мобілізації, а військової служби.

Верховний Суд встановив позицію, що хоча людину й мобілізували протиправно, але це не змінює встановленого законом порядку звільнення з військової служби й вона не може звільнитися за тими ж підставами навіть через суд.

Водночас ті, хто мають право на відстрочку повинні реалізувати його ще до моменту призову. Отже, справу про скаргу чоловіка й вимогу звільнення вирішили закрити, бо спір не мав правової проблеми й на службі він перебуває цілком на законних підставах.

Хто в Україні може оформити відстрочку?

В Україні право на відстрочку від мобілізації мають кілька категорій військовозобов’язаних. Серед них – багатодітні батьки, люди з інвалідністю, особи, які доглядають за родичами, а також деякі студенти, науковці та заброньовані працівники. Проте таке право окремі категорії громадян можуть втратити.

У ТЦК пояснили, що для оформлення відстрочки недостатньо просто мати законну підставу. Людина повинна подати відповідну заяву та підтвердити право документами. Крім того, військовозобов'язаний має перебувати на військовому обліку й мати актуальні військово-облікові дані.

Юристи наголошують, що сам факт навчання, інвалідності родича чи наявності дітей автоматично не означає отримання відстрочки.