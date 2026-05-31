Звільнення через незаконну мобілізацію вже відбуваються: як суд захистив право українця

Чоловіка мобілізували у 2025 році, хоча він надав службовцям ТЦК всі докази того, що він має право на відстрочку. Він потрапив на військову службу, але вимагав законного звільнення.

Як вдалося звільнити студента з військової служби?

Адвокати разом з мобілізованим чоловіком звернулися до суду, щоб оскаржити незаконну мобілізацію. Хоча військова частина намагалася настояти на своєму, суд став на бік чоловіка. Про це написав військовий адвокат Роман Лихачов.

Дивіться також Міноборони вже підготувало реформу служби в армії: які нові гарантії з'являться для військових

Як ідеться в матеріалах справи, чоловіка мобілізували протиправно. Під час спілкування зі службовцями ТЦК він показував студентський квиток, що доводив його право на відстрочку. Але попри це, представники Центру все одно направили затриманого на службу.

Зі скаргою на незаконні дії ТЦК мобілізований звернувся до суду. Команда адвокатів досягла того, що суд першої інстанції зобов'язав звільнити чоловіка зі служби. Військова частина не зупинилася й у апеляції заявила, що закон не має такої підстави для звільнення як "незаконна мобілізація".

Апеляційний суд зазначив, що ефективний спосіб захисту порушеного права мобілізованого студента – це виключення його зі списків особового складу частини. Тому рішення окружного адміністративного суду було залишено без змін,

– йдеться в повідомленні.

Так суд визначив, що законодавець допустив прогалини у правових актах та нормах. Але це не виправдовує неправомірне втручання прав та інтересів громадян. Попри незаконність дій, чоловік все ж служив. Але суд вбачає правильне рішення у виключенні військовослужбовця зі списків особового складу військової частини.

Представники підрозділу не спростували доводи позивача та не довели, що чоловіка не можна звільнити. Тому апеляція погодилася з висновком суду першої інстанції

Важливо, що норми про неможливість звільнення від проходження військової служби через наявність підстав для відстрочки після зарахування людини на службу не може впливати на інтереси українця. У рішенні суду йдеться про те, що держава повинна самостійно нести відповідальність за невиконання нею свого зобовʼязання або за допущені порушення.

Варто зазначити! Особливість справи полягає в тому, що суд фактично визначив спосіб відновлення порушеного права людини під час мобілізації. Саме навколо цього питання найчастіше виникають суперечки в подібних справах.

Фактично суд підтвердив, що наявність студентського статусу на момент мобілізації може мати вирішальне значення навіть тоді, коли особу вже направили до військової частини. При цьому ключовим доказом стають документи, які підтверджують право на відстрочку саме на дату призову.

Що відомо про відстрочку для студентів?

Відстрочка для студентів у 2026 році продовжує діяти для тих, хто навчається за денною або дуальною формою та здобуває рівень освіти, вищий за попередній. Право на відстрочку підтверджується через Єдину державну електронну базу з питань освіти, звідки дані автоматично передаються до реєстрів військовозобов’язаних. Саме наявність інформації в цих базах стає підставою для надання відстрочки від мобілізації.

Водночас відстрочка не є безстроковою для всіх категорій студентів. Вона потребує періодичного поновлення, а її чинність залежить від того, чи людина продовжує навчання та зберігає відповідний статус. Якщо студент відраховується, бере академічну відпустку або переходить на форму навчання, яка не дає права на відстрочку, підстави для звільнення від мобілізації можуть зникнути.

Окрему увагу приділяють аспірантам і докторантам. Для них право на відстрочку зберігається протягом усього періоду навчання, якщо їхні дані містяться в освітніх та військових реєстрах.