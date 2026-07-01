Служба за новими контрактами та перші зміни в бронюванні: якою буде мобілізація в липні

Мобілізація в Україні продовжена щонайменше до серпня, а тому в липні загальні правила мобілізації залишаються фактично без змін. Натомість бронювання в Україні хочуть реформувати, тому для роботодавців змінюються правила військового обліку.

Мобілізація в Україні продовжена щонайменше до серпня, а тому в липні загальні правила мобілізації залишаються фактично без змін. Натомість бронювання в Україні хочуть реформувати. Тому для роботодавців змінюються правила військового обліку.

Мобілізувати, як і раніше, можуть військовозобов'язаних громадян віком від 25 до 60 років. Водночас для низки громадян залишається можливість отримання відстрочки.

Що відбуватиметься з мобілізацією в липні, як змінюють умови бронювання та хто зможе отримати відстрочку та виїхати за кордон – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Українцям пропонують підписувати нові контракти

Держава хоче створити повністю контрактну армію, а тому вже в липні залучає людей до війська за допомогою вигідних умов. Кабінет Міністрів розробив постанову про дворічний проєкт для підвищення мотивації для укладення контрактів. Українцям пропонують додаткові виплати, чіткі строки контрактів із правом звільнитись після закінченню строку та отримати відстрочку.

Важливо, що проєкт експериментальний, а тому, якщо за два роки він покаже ефективність, то діятиме на постійній основі.

Адвокатка Дар'я Тарасенко додає, що така постанова містить досить складну формулу розрахунку строку дії відстрочки, але не йдеться про те, хто і на підставі яких документів буде рахувати цей строк. Вона вже передбачає проблеми через ці неузгодженості.

Загалом трансформація ЗСУ триває й характеризується наявністю нових контрактів. Раніше заступник міністра оборони Мстислав Банік говорив, що якщо військові не погоджуватимуться на нові контракти, то їхня служба триватиме до демобілізації.

Цивільні також вже можуть долучитися до служби на небойові посади. Спеціальні контракти розробили для майстрів з ремонту, працівників штабу, органів забезпечення та управління. Оплата складається з базової ставки в розмірі 20 тисяч гривень та додаткових доплат.

Кого можуть мобілізувати в липні

У цьому напрямку в липні змін немає – нових категорій Міноборони не додає. Призвати можуть громадян віком від 25 до 60 років, які стоять на військовому обліку та придатні за станом здоров'я.

Також обов'язковою мобілізація є для тих, хто раніше проходив військову службу чи вчився на військовій кафедрі. Жінки медичних чи фармацевтичних спеціальностей теж є військовозобов'язаними, але мобілізувати їх можуть лише за добровільною згодою.

Дар'я Тарасенко в коментарі 24 Каналу розповіла, що хоч офіційно про пріоритетність призову не говорять, але такі вказівки міністерство могло надавати.

Дар'я Тарасенко Адвокатка Наприклад, ми знаємо, що молодь є значно більш пріоритетною, ніж 50+. Але реальна ситуація така, що плани з мобілізації треба виконувати, тому мобілізують тих, кого змогли знайти. Останнім часом знаю навіть про випадки мобілізації чоловіків, яким до 60-річчя залишилось кілька місяців.

Чоловіків, старших за 50 років, переважно залучають до частин забезпечення та роботи в тилу. Проте, якщо вік і навички дозволяють виконувати бойові завдання, то тут рішення вже ухвалює ТЦК. Для таких громадян багато що залежить від рішення військово-лікарської комісії.

Для кого діє відстрочка?

Громадян з відстрочкою згідно із законом мобілізувати не можна. Зараз звільнення від мобілізації оформлюють у ЦНАПах та в застосунку Резерв+. Це можливо для:

чоловіків до 25 років, які не проходили строкову службу або базову військову підготовку;

осіб, визнаних військово-лікарською комісією непридатними до служби за станом здоров'я;

людей з інвалідністю будь-якої групи;

громадян, які доглядають за родичами з інвалідністю I – II групи або тяжкохворими;

батьків трьох і більше дітей до 18 років, в тому числі прийомних батьків та опікунів;

одиноких батьків;

батьків дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;

студентів денної та дуальної форми навчання, аспірантів та докторантів.

Також гарантована відстрочка є в громадян, які відслужили рік за "Контрактом 18 – 24". За умовами вони мають рік звільнення від мобілізації.

Що змінюється в правилах бронювання?

Реформування бронювання відбуватиметься протягом літа. Проте для роботодавців уже діє норма, що прописана в Постанові Кабінету міністрів №812.

Тепер при працевлаштуванні чоловіків роботодавці вимагатимуть в них саме електронний військово-обліковий документ.

Військово-обліковий документ – з Резерв+, Дії, чи отриманий в ТЦК та СП за новим зразком – має бути сформований не раніше, ніж за 72 години до дати прийняття на роботу чи навчання.

Відтак, роботодавець не лише перевіряє наявність військово-облікового документа, але й перевіряє, чи відповідає інформація в цьому документі даним в реєстрі "Оберіг",

– уточнює Дар'я Тарасенко.

Адвокатка додала: хоча постановою передбачено, що у роботодавця має бути технічна можливість самому перевірити інформацію в реєстрі "Оберіг", але зараз роботодавці будуть вимагати, щоб еВОД подав сам кандидат.

Крім того, тепер роботодавець не змушений передавати до ТЦК деякі відомості про працівників: про паспорт громадянина України для виїзду за кордон, сімейний стан та освіту.

Важливо, що статус критично важливих надалі точно надаватимуть підприємствам, які мають державні гранти, виконують договори з Мінекономіки строком від шести місяців; мають державу єдиним засновником; проводять експертизу нормативно-правових актів у сфері економіки чи зовнішньоекономічної діяльності; є учасниками індустріальних парків; реалізують інвестиційні договори у сферах переробки, біогазу, видобутку та переробки корисних копалин.

Тобто в липні глобальних змін не буде, проте поступово правила бронювання працівників змінюють. Так, для підприємств, де працює понад 50 людей, середня зарплата має бути не нижчою за середню по країні за останній рік, помножену на коефіцієнт 2.

Для компаній із понад 20 працівниками встановили ще вищий поріг – коефіцієнт 3. Такі ж вимоги застосовуватимуть до постійних представництв нерезидентів.

Довідково. Як зазначають в Міністерстві економіки, за останні 12 місяців спостерігається приріст заброньованих від мобілізації, що оцінюється в 300 тисяч осіб. Додатково за цей час з'явилося 9 тисяч критичних підприємств.

Хто може їхати за кордон у липні?

Дехто з чоловіків цього місяця зберігає право на виїзд за кордон за умови, що вони мають всі дозвільні документи й папери, які підтверджують підставу для виїзду.

Чоловіки, старші за 60 років, уже не військовозобов'язані, тому мають повноцінне право на виїзд з України. Також таке право є у всіх жінок, незалежно від статусу чи місця роботи.

Також перетинати кордон можуть чоловіки, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років та батьки, які виховують дітей з інвалідністю. Чоловіки, які самостійно виховують дитину до 18 років, теж можуть оформити відстрочку й виїхати за межі України.

Крім того, за наявності документів прикордонники на визначений термін випускають чоловіків, які супроводжують членів родини з інвалідністю I чи II групи.

Студенти віком від 25 років, які навчаються за кордоном, теж мають право на виїзд, хоча реалізувати його буває важко. Обов'язково при собі потрібно мати документи з підтвердженням.

Їхати за кордон дозволено чоловікам, чиї близькі родичі загинули або вважаються зниклими безвісти під час воєнних дій, звільняються від мобілізації й мають право на перетин кордону.

Чи буде реформа ТЦК?

Адвокатка Дар'я Тарасенко в розмові з 24 Каналом уточнила, що нині тривають розмови про реформування ТЦК. Однак поки що жодної конкретики немає.

Тому дуже сумніваюсь, що щось в цьому плані відбудеться найближчим часом,

– каже експертка.

ЗМІ дійсно раніше повідомляли, що Міноборони в липні почне змінювати роботу ТЦК та підходи до мобілізації. В межах другого етапу реформи можуть оновити роботу Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки й загальну організацію мобілізаційних процесів.