Оновлення бронювань і заяви про призов жінок: якою буде мобілізація у вересні

Правила мобілізації в Україні постійно змінюються, однак часто нововведення залишаються лише на рівні обговорень. Так і у вересні “на слуху” будуть суттєві зміни в призові, які теоретично влада може запровадити.

Правила мобілізації в Україні постійно змінюються, однак часто нововведення залишаються лише на рівні обговорень. Так і у вересні “на слуху” будуть суттєві зміни в призові, які теоретично влада може запровадити.

Зокрема, обговорюються зниження мобілізаційного віку, можлива мобілізація жінок та підхід до призову чоловіків, старших за 55 років.

У матеріалі 24 Каналу розглянемо детальніше ці зміни та нагадаємо, хто має право на бронювання, відстрочку або законний виїзд за кордон під час воєнного стану.

Чи можуть змінити граничний вік мобілізації

Одне з найбільш обговорюваних нововведень – питання щодо віку військовозобов’язаних. Наразі навіть не реєстрували законопроєкти щодо мобілізації чоловіків з 23 чи 24 років.

Також немає рішень щодо зниження граничного віку від 60 до 55 років. Але у Верховній Раді йшлося про менше залучення чоловіків цієї вікової категорії до бойових дій. Винятком можуть стати військовозобов'язані, які мають дефіцитні або критично необхідні для війська спеціальності.

Про це також говорить адвокат Роман Сімутін. Він спрогнозував можливий сценарій про те, що чоловіків старшого віку можуть частіше залучати до тилових посад.

Розмови про мобілізацію жінок

Експерт також зазначив, що підстав для паніки українок немає.

Роман Сімутін Адвокат Заяви про примусову мобілізацію всіх жінок не підтверджені конкретними законодавчими змінами. Служба жінок у ЗСУ, за озвученою позицією, має залишатися добровільною.

У Верховній Раді теж зазначили, що плани щодо призову жінок не змінилися. Як і раніше, військовозобов’язаними є жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальності, а інші - ні.

Також немає змін щодо виїзду українок за кордон. Їхати з країни дозволено всім жінкам, незалежно від їхнього статусу та місця роботи.

Що буде з бронюванням у вересні

Від 1 вересня стають чинними норми щодо відсутності перепідтвердження статусу критичності. Так для частини підприємств можуть виникнути проблеми з бронюванням працівників. Якщо фірма отримала статус критично важливого до 2 червня 2026 року, але ще не перепідтвердила його, то від вересня це стане обов’язковою вимогою.

Щоб і надалі бронювати працівників, підприємству потрібно оновити рішення про критичність до завершення строку дії попереднього документа.

Оновлення залежатиме від процедури:

за спрощеною – статус діятиме до тієї самої дати, що була в попередньому рішення;

за повною – відповідно до нового рішення.

У Дії для підприємств, які не оновили рішення, з'являтиметься повідомлення із зазначенням актуального строку дії критичності.

Нагадаємо! ФОП не можуть отримати бронювання від мобілізації. Для цього потрібна юридична особа зі статусом критично важливої.



Правила щодо виїзду за кордон

Згідно з рішенням уряду, за кордон можуть вільно їхати чоловіки віком від 18 до 22 років включно, а також старші, хто має відстрочку й підстави для виїзду. Особи з бронюванням можуть перетинати кордон, якщо в них є документи про потребу їхати з України та підтвердження бронювання. Підставою може бути як відрядження, так і відпустка.

Але важливо нагадати, що прикордонники можуть відмовити у виїзді під час проходження прикордонного контролю після перевірки документів.

Також виїзд дозволений студентам іноземних вишів та волонтерам, які перевозять гуманітарні вантажі. Головна умова – це належним чином оформлені документи.

Усім чоловікам, які збираються їхати за межі країни, потрібно мати при собі військово-обліковий документ. Для спортсменів і культурних діячів впроваджено окремий порядок виїзду на міжнародні змагання та заходи – рішення про це приймає відповідне міністерство.

Загальна заборона на виїзд військовозобов’язаних чоловіків діє від самого початку повномасштабної війни і продовжується разом із правовим режимом воєнного стану.

Які зміни в наданні відстрочки для студентів

Важливо, що з 1 вересня відстрочку студентам надаватимуть на один семестр. Продовження відстрочки відбуватиметься автоматично через цифрову перевірку даних.

Право на неї матимуть студенти, які навчаються за денною або дуальною формою, а їхні дані є в ЄДЕБО.

Зберігається вимога про послідовність здобуття освіти. А якщо студента відрахували, він перевівся на заочну форму або завершив навчання, інформація в реєстрах може автоматично скасувати відстрочку протягом 7 днів.

Студентам радять перед початком навчального року перевірити військово-обліковий документ та переконатися, що в ньому відображається чинна відстрочка.

Крім того, в Україні планують посилити контроль за студентами віком від 25 років, оскільки навчання іноді використовують як спосіб отримати відстрочку від мобілізації.

У МОН наголошують, що насамперед перевірятимуть, чи є навчання реальним, а не фіктивним. Контроль здійснюватиме Державна служба якості освіти.

Кого не можуть мобілізувати

Правила мобілізації восени 2026 року передбачають, що деякі військовозобов'язані чоловіки можуть тимчасово уникнути призову. Люди, які оформили відстрочку, так само як заброньовані, в більшості випадків можуть перетинати кордон.

Право на відстрочку мають чоловіки з тимчасовою непридатністю до служби, що підтверджена медкомісією. Також звільнення від мобілізації виникає за сімейними обставинами, такими як:

утримання трьох і більше неповнолітніх дітей;

самостійне виховання дитини;

наявність дружини з інвалідністю;

опіка над непрацездатними родичами, чи членами родини, які мають інвалідність;

наявність близького родича (в тому числі й зведеного), який загинув, зник безвісти на війні;

Також відстрочку надають окремим категоріям держслужбовців, народних депутатів, поліцейських, педагогів, науковців, резервістів, волонтерів тощо.

Військові, які під час війни пережили російський полон, не можуть бути повторно призвані, якщо самі не мають такого бажання.

Контракти для чоловіків 60+

Українське законодавство дозволяє після досягнення граничного віку для мобілізації – 60 років – громадяни не підлягають призову. Але зараз такі чоловіки мають право укласти контракт на рік, якщо їм дозволяє служити стан здоров'я. Рішення про прийом до підрозділу ухвалює командир.

Що може змінитися в процесі мобілізації

Як зауважив Роман Сімутін, держава радше за все посилить заходи щодо порушників військового обліку. Сприятиме цьому цифровізація, за допомогою якої будуть краще виявляти проблеми, ﻿﻿застосовувати штрафи. Також військовозобов'язаним, які не виконують правила обліку, можуть обмежувати окремі права.

Тобто перший місяць осені 2026 року не приносить якихось радикальних змін в саму суть мобілізації. Вона триває на підставі продовженого до 31 жовтня воєнного стану, а всі громадяни призовного віку повинні або служити, або мати на те законні підстави для звільнення.