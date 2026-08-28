Що зміниться з 1 вересня

Проблема стосується підприємств, які отримали рішення про критичність до 2 червня 2026 року, але не перепідтвердили його. Для таких підприємств бронювання працівників буде можливим лише до 1 вересня, повідомляє Дія.

Щоб продовжити бронювання на довший строк, компанії потрібно отримати оновлене рішення про критичність. Тобто підприємствам, у яких термін дії старого рішення спливає, важливо не відкладати перепідтвердження на останні дні.

Кому нічого додатково робити не потрібно

Підприємства, які вже повторно подали документи та підтвердили свій статус критичності, окремо нічого робити не повинні. Далі все залежить від того, за якою процедурою проходило підтвердження:

за спрощеною процедурою критичність діятиме до тієї самої дати, яка була зазначена у попередньому рішенні;

за повним пакетом документів строк визначатиметься вже новим рішенням про критичність.

Таким чином, повторне підтвердження не означає автоматичного продовження на однаковий строк для всіх — він залежатиме від процедури та нового рішення.

Натомість для компаній, які не оновили рішення про критичність, у Дії з'являтиметься відповідне повідомлення під час оформлення послуг:

"Бронювання працівників";

"Продовження бронювання працівників".

У сповіщенні буде зазначений актуальний строк дії рішення про критичність.

Що потрібно зробити бізнесу

Якщо компанія планує й надалі бронювати своїх працівників, рішення про критичність потрібно оновити до завершення строку дії попереднього документа.

Фактично ключовим для бізнесу зараз є не саме 1 вересня, а необхідність встигнути пройти процедуру перепідтвердження до того, як закінчиться чинний статус. Тому підприємствам варто заздалегідь перевірити строк дії рішення про критичність, щоб не зіткнутися з проблемами під час наступного бронювання працівників.

Чи може ФОП отримати бронювання

Станом на серпень 2026 року в Україні не передбачена можливість бронювання від мобілізації для ФОП.

Згідно з законодавством, механізм бронювання передбачений виключно для підприємств, установ та організацій, які є юридичними особами й ведуть військовий облік. Окрім цього, важливою умовою для цього є наявність статусу критичної важливості для економіки чи оборони країни.

Тож якщо ФОП спробує змінити форму свого бізнесу на ТОВ, сподіваючись отримати право на бронювання працівників, це не спрацює без наявності підтвердженої критичності.