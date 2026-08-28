Что изменится с 1 сентября

Проблема касается предприятий, которые получили решение о критичности до 2 июня 2026 года, но не подтвердили его. Для таких предприятий бронирование работников будет возможно только до 1 сентября, сообщает "Дия".

Чтобы продлить бронирование на более длительный срок, компании необходимо получить обновленное решение о критичности. То есть предприятиям, у которых истекает срок действия старого решения, важно не откладывать переподтверждение на последние дни.

Кому ничего дополнительно делать не нужно

Предприятия, которые уже повторно подали документы и подтвердили свой статус критичности, отдельно ничего делать не должны. Дальше все зависит от того, по какой процедуре проходило подтверждение:

по упрощенной процедуре статус критичности будет действовать до той же даты, которая была указана в предыдущем решении;

при подаче полного пакета документов срок будет определяться уже новым решением о критичности.

Таким образом, повторное подтверждение не означает автоматического продления на одинаковый срок для всех – он будет зависеть от процедуры и нового решения.

В свою очередь, для компаний, которые не обновили решение о критичности, в "Дії" будет появляться соответствующее уведомление при оформлении услуг:

"Бронирование сотрудников";

"Продление бронирования работников".

В уведомлении будет указан актуальный срок действия решения о критичности.

Что нужно сделать бизнесу

Если компания планирует и в дальнейшем проводить бронирование своих сотрудников, решение о критичности необходимо обновить до истечения срока действия предыдущего документа.

Фактически ключевым для бизнеса сейчас является не само 1 сентября, а необходимость успеть пройти процедуру переподтверждения до того, как истечет действующий статус. Поэтому предприятиям стоит заранее проверить срок действия решения о критичности, чтобы не столкнуться с проблемами при следующем бронировании работников.

Может ли ФЛП получить бронирование

По состоянию на август 2026 года в Украине не предусмотрена возможность бронирования от мобилизации для ФЛП.

Согласно законодательству, механизм бронирования предусмотрен исключительно для предприятий, учреждений и организаций, являющихся юридическими лицами и ведущих воинский учет. Кроме того, важным условием для этого является наличие статуса критической важности для экономики или обороны страны.

Поэтому если ФЛП попытается изменить форму своего бизнеса на ООО, надеясь получить право на бронирование для работников, это не сработает без подтвержденного статуса критической важности.