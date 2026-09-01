Правила мобилизации в Украине постоянно меняются, однако зачастую нововведения остаются лишь на уровне обсуждений. Так и в сентябре "на слуху" будут существенные изменения в призыве, которые теоретически власти могут ввести.

В частности, обсуждаются снижение мобилизационного возраста, возможная мобилизация женщин и подход к призыву мужчин старше 55 лет.

В материале 24 Канала рассмотрим подробнее эти изменения и напомним, кто имеет право на бронирование, отсрочку или законный выезд за границу во время военного положения.

Могут ли изменить предельный возраст мобилизации

Одно из самых обсуждаемых нововведений – вопрос о возрасте военнообязанных. На данный момент даже не регистрировались законопроекты о мобилизации мужчин с 23 или 24 лет.

Также нет решений о снижении предельного возраста с 60 до 55 лет. Но в Раде речь шла о меньшем привлечении мужчин этой возрастной категории к боевым действиям. Исключением могут стать военнообязанные, имеющие дефицитные или критически необходимые для войск специальности.

Об этом также говорит адвокат Роман Симутин. Он спрогнозировал возможный сценарий, согласно которому мужчин старшего возраста могут чаще привлекать к тыловым должностям.

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Разговоры о мобилизации женщин

Эксперт также отметил, что поводов для паники у украинок нет.

Роман Симутин Адвокат Заявления о принудительной мобилизации всех женщин не подтверждены конкретными законодательными изменениями. Служба женщин в ВСУ, согласно озвученной позиции, должна оставаться добровольной.

В Верховной Раде также отметили, что планы по призыву женщин не изменились. Как и раньше, военнообязанными являются женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а остальные – нет.

Также нет изменений в отношении выезда украинок за границу. Выезжать из страны разрешено всем женщинам, независимо от их статуса и места работы.

Что будет с бронированием в сентябре

С 1 сентября вступают в силу нормы о том, что не требуется переподтверждение статуса критической важности. Так, у части предприятий могут возникнуть проблемы с бронированием работников. Если компания получила статус критически важной до 2 июня 2026 года, но еще не подтвердила его, то с сентября это станет обязательным требованием.

Чтобы и в дальнейшем проводить бронирование работников, предприятию необходимо обновить решение о критичности до истечения срока действия предыдущего документа.

Обновление будет зависеть от процедуры:

по упрощенной – статус будет действовать до той же даты, что и в предыдущем решении;

по полной процедуре – в соответствии с новым решением.

В приложении Дия для предприятий, которые не обновили решение, будет появляться уведомление с указанием актуального срока действия статуса критичности.

Напоминаем! ФЛП не могут получить бронирование от мобилизации. Для этого необходимо юридическое лицо со статусом "критически важное".



Правила выезда за границу

Согласно решению правительства, за границу могут свободно выезжать мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно, а также старше, у которых есть отсрочка и основания для выезда. Лица с бронированием могут пересекать границу, если у них есть документы о необходимости выезда из Украины и подтверждение бронирования. Основанием может быть как командировка, так и отпуск.

Но важно напомнить, что пограничники могут отказать в выезде при прохождении пограничного контроля после проверки документов.

Также выезд разрешен студентам зарубежных вузов и волонтерам, перевозящим гуманитарные грузы. Главное условие – это надлежащим образом оформленные документы.

Все мужчины, собирающиеся выезжать за пределы страны, должны иметь при себе военно-учетный документ. Для спортсменов и деятелей культуры введен отдельный порядок выезда на международные соревнования и мероприятия – решение об этом принимает соответствующее министерство.

Общий запрет на выезд военнообязанных мужчин действует с самого начала полномасштабной войны и продолжается вместе с правовым режимом военного положения.

Какие изменения в предоставлении отсрочки для студентов

Важно, что с 1 сентября студентам будут предоставлять отсрочку на один семестр. Продление отсрочки будет происходить автоматически посредством цифровой проверки данных.

Право на нее будут иметь студенты, обучающиеся по дневной или дуальной форме, а их данные присутствуют в ЕДЕБО.

Сохраняется требование о непрерывности получения образования. А если студента отчислили, он перевелся на заочную форму или завершил обучение, система в реестрах может автоматически отменить отсрочку в течение 7 дней.

Студентам рекомендуется перед началом учебного года проверить военно-учетный документ и убедиться, что в нем указана действующая отсрочка.

Кроме того, в Украине планируют усилить контроль над студентами в возрасте от 25 лет, поскольку обучение иногда используют как способ получить отсрочку от мобилизации.

В МОН подчеркивают, что в первую очередь будут проверять, является ли обучение реальным, а не фиктивным. Контроль будет осуществлять Государственная служба качества образования.

Кого не могут мобилизовать

Правила мобилизации осенью 2026 года предусматривают, что некоторые военнообязанные мужчины могут временно избежать призыва. Лица, оформившие отсрочку, равно как и подвергшиеся бронированию, в большинстве случаев могут пересекать границу.

Право на отсрочку имеют мужчины с временной негодностью к службе, подтвержденной медкомиссией. Также освобождение от мобилизации предоставляется по семейным обстоятельствам, таким как:

воспитание трех и более несовершеннолетних детей;

самостоятельное воспитание ребенка;

наличие жены с инвалидностью;

опека над нетрудоспособными родственниками или членами семьи, имеющими инвалидность;

наличие близкого родственника (в том числе сводного), погибшего или пропавшего без вести на войне;

Также отсрочку предоставляют отдельным категориям госслужащих, народных депутатов, полицейских, педагогов, ученых, резервистов, волонтеров и т. д.

Военные, которые во время войны побывали в российском плену, не могут быть повторно призваны, если сами не желают этого.

Контракты для мужчин старше 60 лет

Украинское законодательство предусматривает, что после достижения предельного возраста для мобилизации – 60 лет – граждане не подлежат призыву. Однако в настоящее время такие мужчины имеют право заключить контракт на один год, если их состояние здоровья позволяет служить. Решение о приеме в подразделение принимает командир.

Что может измениться в процессе мобилизации

Как отметил Роман Симутин, государство, скорее всего, усилит меры в отношении нарушителей воинского учета. Этому будет способствовать цифровизация, с помощью которой будут лучше выявлять проблемы и налагать штрафы. Также военнообязанным, не соблюдающим правила учета, могут ограничивать отдельные права.

То есть первый месяц осени 2026 года не приносит каких-либо радикальных изменений в саму суть мобилизации. Она продолжается на основании продленного до 31 октября военного положения, а все граждане призывного возраста должны либо служить, либо иметь на то законные основания для освобождения от службы.