Вінчання замість візиту до ДРАЦСу: чи зможуть українці офіційно одружуватися в церкві

В Україні висловили ідею, щоб зпровадити норму для реєстрації шлюбу без візиту до державних органів. У центрі нової дискусії – одруження у церкві, що могли б вписати у новий Цивільний кодекс.

Як українці могли б одружуватися за новими правилами?

Релігійна реєстрація шлюбу могла б стати можливою в Україні й визнаватися цілком законним видом одруження. Проте наразі таких пропозицій не вносили. Механізм одруження за допомогою священника могли б запровадити в Україні як додаткову форму реєстрації шлюбу, хоча в його популярності серед громадян у Державній службі з етнополітики та свободи совісті України не впевнені, пише "Інтерфакс-Україна".

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За словами голови служби Віктора Єленського, якби пропозиція щодо офіційної реєстрації шлюбу в церкві з'явилася, то відомство підтримало б його.

Він каже, що люди мали б змогу приходити до церкви, де священник мав би повноваження від держави на реєстрацію шлюбу. Така практика в багатьох країнах діє вже давно.

Але я не впевнений, що така ініціатива є найбільш затребуваною, адже за останні 10 років було багато зроблено для того, щоб шлюби укладалися швидше й простіше, ніж раніше. Водночас, очевидно, бувають випадки, коли така форма також може бути доречною,

– зазначив Єленський.

Так, на його думку, такий формат могли б застосовувати пари в населених пунктах, де церква наразі залишається головним інститутом підтримки громадян.

Раніше з відповідною ідеєю, яка б дозволила священникам реєструвати шлюби, звернулися члени Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Під час обговорень норму проєкту Цивільного кодексу України, Рада заявила, що підтримує норму про те, що шлюбом є саме союз між жінкою та чоловіком.

Пропонувалося, що священнослужитель проводив би релігійний обряд вінчання й при цьому мав право реєструвати шлюб від імені держави. Відомості про таке укладання шлюбу, звичайно, вносилися б до Реєстру актів цивільного стану.

Які зміни в Цивільному кодексі пропонують для сімейних відносин?

Народні депутати підтримали в першому читанні проєкт нового Цивільного кодексу України, який має стати основою для масштабного оновлення приватного права. Документ пропонує переглянути низку застарілих норм, наблизити законодавство до європейських стандартів та змінити підходи до регулювання сімейних, майнових і цивільних відносин.

Однією з найбільш резонансних пропозицій стала можливість укладення шлюбу з 14 років за рішенням суду. Автори проєкту пояснюють, що фактично така можливість існує і зараз через механізм надання права на шлюб неповнолітнім, однак новий кодекс пропонував закріпити відповідні положення в оновленому законодавстві. Норму вже виключили з проєкту.

Також проєкт містить нові підходи до розірвання шлюбу та зобов'язань з аліментів. Зокрема, пропонується деталізувати порядок припинення сімейних відносин, визначення утримання дітей і врегулювання майнових спорів між колишнім подружжям. Водночас частина юристів та громадських організацій уже висловила занепокоєння окремими положеннями документа та закликала до його доопрацювання перед остаточним ухваленням.