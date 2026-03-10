Право на отримання пільг: чи надається статус УБД за службу в підрозділах ППО

Військові, які брали участь у захисті держави, мають право отримати статус учасника бойових дій. Однак основна проблема полягає в питанні, чи може отримувати всі пільги УБД громадянин, який проводив протиповітряне прикриття та охороняв об'єкти критичної інфраструктури.

Що важливо враховувати при наданні статусу УБД?

Верховний Суд у складі колегії суддів розглянув справу військовослужбовця зі складу бійці протиповітряної оборони та охорони об'єктів критичної інфраструктури. Він намагався відстояти своє право отримати статус учасника бойових дій. Про це пише Ліга.Закон.

Суд розбирався, що саме вважається "безпосередньою участю у заходах оборони". Це одна з умов для отримання статусу УБД військовим. Тобто судді вирішували питання про те, чи давати статус військовим, які служать поза межами офіційних зон ведення бойових дій, хоча й мають підтверджені бойові розпорядження та записи.

У результаті Верховний суд сформулював чітке розмежування між виконанням загального військового обов'язку та безпосередньою участю в бойових діях. Судді винесли постанову, де описали обов'язкову сукупність критеріїв, за якими має оцінюватися характер служби. Було також роз'яснено роль територіального фактору в спорах щодо отримання статусу учасника бойових дій.

Що з цього приводу кажуть юристи?

Юрист Іван Крючков, пояснює, що за законом статус учасника бойових дій надається бійцям антитерористичної операції чи здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Росії в Донецькій та Луганській областях на строк не менше ніж 30 календарних днів.

Крім того, право на такий статус мають військові, яких залучали до участі у виконанні бойових (службових) завдань в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з противником чи в проведенні розвідувальних заходів. Ця робота має підтверджуватися оперативним штабом з управління антитерористичною операцією чи Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил України.

Також статус УБД надається захисникам, які отримали поранення, контузії, каліцтва, через що більше не можуть виконувати відповідні завдання.

Що ще варто знати про отримання статусу учасника бойових дій?