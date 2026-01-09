Відпустка для УБД: чи можна взяти її наступного місяця після працевлаштування
- Учасники бойових дій мають право на 14-денну додаткову оплачувану відпустку незалежно від стажу роботи у роботодавця.
- Ця відпустка є державною соціальною гарантією, яку не можна відмовити через недостатній стаж працівника.
Учасники бойових дій мають право на додаткову оплачувану відпустку незалежно від того, скільки часу вони вже працюють у роботодавця. Чекати шість місяців, як у випадку зі щорічною відпусткою, для цього не потрібно.
Чи можна одразу ж брати відпустку?
Після працевлаштування учасники бойових дій нерідко цікавляться, чи можуть вони скористатися додатковою відпусткою для ветеранів уже в перші місяці роботи, повідомляє 24 Канал із посиланням на Південно-Східне міжрегіональне управління Держпраці надало офіційне роз'яснення з цього питання.
Читайте також Як перевестися до іншої військової частини: можливі відмови
У Держпраці наголошують, що учасник бойових дій має право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів незалежно від стажу роботи в конкретного роботодавця. Це означає, що навіть після одного місяця роботи ветеран війни може оформити таку відпустку без очікування піврічного строку.
У відомстві підкреслюють: ця відпустка є державною соціальною гарантією, а не пільгою, яку роботодавець може надати на власний розсуд. Право на неї не залежить від відпрацьованого часу, а підставою для надання є сам статус учасника бойових дій.
Важливо! Відтак роботодавець не має законних підстав відмовити у додатковій відпустці через "малий стаж", навіть якщо працівник лише нещодавно влаштувався на роботу.
Як повернутися на службу після СЗЧ і уникнути тюрми?
Самовільне залишення місця служби під час воєнного стану є кримінальним злочином, за яке передбачено позбавлення волі від 5 до 10 років.
Уникнути кримінальної відповідальності можливо, якщо СЗЧ вчинено вперше, військовослужбовець добровільно повертається на службу, подано клопотання та є згода командира.