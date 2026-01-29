Бронювання під загрозою: коли відстрочку можуть скасувати
- Відстрочка від мобілізації за бронюванням може бути скасована після закінчення строку дії або у випадках, коли підприємство припиняє виконувати роботи для ЗСУ.
- Процедура анулювання відстрочки автоматично обробляється через Портал “Дія” або електронну взаємодію між державними реєстрами.
Чинне законодавство передбачає підстави, за яких відстрочка від мобілізації, надана через бронювання, може бути скасована. Розуміння цих умов допомагає заздалегідь оцінити ризики та уникнути необґрунтованих хвилювань.
Коли відстрочку за бронюванням можуть скасувати?
Відстрочка від мобілізації, надана у зв’язку з бронюванням, не є безстроковою та може бути анульована у чітко визначених законом випадках. Про це нагадали у Міноборони.
Насамперед вона втрачає чинність після закінчення встановленого строку дії. Також бронювання припиняється, якщо:
- підприємство, установа чи організація припиняє виконувати роботи або надавати послуги для потреб Збройних Сил та інших військових формувань;
- якщо її позбавляють статусу критично важливої для економіки та життєзабезпечення в особливий період.
Аналогічні наслідки настають у разі ліквідації органу чи підприємства або звільнення військовозобов’язаного з місця роботи, за винятком переведення на іншу посаду в межах того самого роботодавця.
Важливо! Окремими підставами для анулювання є тимчасове призупинення трудового договору, обґрунтоване подання керівника установи, а також надання відстрочки з інших причин, прямо передбачених статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Для окремих категорій працівників, зокрема міжнародних організацій, бронювання припиняється після закінчення контракту або строку призначення.
Крім того, спеціальні умови встановлені для операторів протимінної діяльності. Якщо протягом шести місяців не виконуються роботи з гуманітарного розмінування за сертифікованими процесами, відстрочка також може бути скасована.
Як відбувається анулювання відстрочки за бронюванням на практиці?
У практичному вимірі процедура виглядає так: державний орган, підприємство, установа або організація, які здійснювали бронювання, подають обґрунтовану інформацію про настання підстав для його припинення. Це відбувається через Портал “Дія” або шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними реєстрами.
Зауважте! Після надходження таких даних відповідні відомості автоматично обробляються, без необхідності особистої участі військовозобов’язаного.
У результаті військовозобов’язаний автоматично переводиться на загальний військовий облік у Реєстрі військовозобов’язаних, а раніше надане бронювання втрачає чинність.
З цього моменту особа вважається такою, що підлягає загальним правилам військового обліку та мобілізації, та може бути викликана до ТЦК для уточнення даних або подальших процедур.
Що ще слід знати про відстрочку від мобілізації в Україні?
У 2026 році право на відстрочку від мобілізації застосовується вибірково й залежить від конкретного правового статусу особи.
Зокрема, закон не передбачає надання відстрочки студентам, які здобувають другу вищу освіту, батькам із трьома дітьми, якщо одна з них уже досягла 18-річного віку, а також багатодітним батькам, які мають заборгованість зі сплати аліментів.
Водночас чинне законодавство зберігає право на відстрочку для чітко визначених категорій. До них належать батьки-одинаки, багатодітні батьки без аліментної заборгованості, працівники критично важливих підприємств, офіційно заброньовані на період мобілізації, особи з інвалідністю.
А також студенти, які здобувають першу освіту за денною формою, а також наукові й науково-педагогічні працівники, які працюють на ставці не менше 0,75.