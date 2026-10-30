Чим загрожують борги за комуналку: адвокатка розповіла про дію закону під час війни

Власника житла не мають права змушувати виїхати без рішення суду. За наявність боргів зі сплати комунальних послуг вимагати виселення взагалі незаконно.

Чи можуть виселити з житла через борг за комуналку

В Україні діє закон, який регулює обмеження щодо звернення стягнення на майно боржника. Так одним з випадків, коли за борги не заберуть нерухомість, є накопичена заборгованість за житлово-комунальні послуги. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокат-партнер Lawyer HUB Марія Конрадій.

За словами експертки, несплата комуналки є виключно грошовим зобов'язанням. Відтак за таке порушення не можна виселити власника квартири (будинку) або членів його сім’ї.

Крім того, під час воєнного стану є й інші обмеження щодо стягнення за несплату послуг.

Марія Конрадій Адвокат-партнер Lawyer HUB Згідно з пунктом 10-2 розділу XIII "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про виконавче провадження", виконавчі дії у провадженнях про стягнення з фізичних осіб заборгованості за житлово-комунальні послуги зупиняються, якщо боржник проживає в територіальній громаді, розташованій у районі бойових дій або такій, що перебуває чи перебувала в тимчасовій окупації, оточенні чи блокуванні відповідно до визначеного законодавством переліку.

Також обмеження на стягнення боргу діє, коли нерухомого майна, яке є місцем постійного проживання боржника, було знищене або пошкоджене внаслідок бойових дій. У такому випадку арешт припиняється, а відомості про людину видаляють з Єдиного реєстру боржників.

Важливо! Після припинення обставин, що стали підставою для зупинення виконавчих дій, примусове виконання рішення поновлюється у встановленому законом порядку.

Що робити боржнику

Марія Конрадій нагадала, що боржнику доцільно перевірити правильність визначення суми стягнення, статус нерухомості як єдиного житла, наявність іншого майна та дотримання виконавцем установленої законом черговості звернення стягнення, якщо виконавче провадження вже відкрите.

Рішення, дії чи бездіяльність виконавця можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до статей 447 – 449 Цивільного процесуального кодексу України у випадках, на які поширюється цей порядок. Скарга подається протягом десяти днів із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав,

– сказала фахівчиня.

Адвокатка наголошує: практичний захист боржника передусім передбачає перевірку правильності нарахувань, періоду виникнення заборгованості та дотримання позовної давності.

Нагадаємо, українцям слід оплачувати комунальні послуги щомісяця, щоб уникнути відключення світла, газу чи води за борги. У випадку, коли таке покарання постачальник хоче застосувати, він зобов'язаний завчасно повідомляти про відключення: світла – за 10 днів, газу та води – за 30 днів.

Раніше Марія Конрадій розповідала, що від 23 жовтня 2026 року в Україні зміниться майновий поріг для стягнення житла за борги. Тепер забрати житло можуть за наявну заборгованість у розмірі 50 мінімальних заробітних плат, або 432 350 гривень.