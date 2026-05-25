В українські документи можуть повернути графу "національність": що відомо

Нова петиція на сайті Кабміну пропонує додати до основного документа людини дані про національність. Водночас зазначається, що ініціатива буде добровільною, тож змінювати документи зможуть лише охочі.

Які документи можуть змінити

Про те, кого можуть торкнутись зміни, йдеться в петиції українців до Кабміну.

На сайті Кабінету Міністрів з'явилося звернення від 20 травня. Автор петиції просить розглянути питання з відновлення графи "національність". Йдеться про зміни для документів, які підтверджують особу й громадянство. Тобто це:

паспорт;

свідоцтво про народження.

Зауважте! У зверненні зазначається, що зміни в паспорті стосуватимуться не лише паперової версії – книжечки. Відповідні оновлення автор пропонує також для ID-картки та застосунку "Дія".

Станом на 25 квітня петиція набрала 47 підписів із 25 тисяч, необхідних для розгляду звернення. Відомо, що для збору підписів залишається ще 87 днів.

Водночас у тексті петиції йдеться про те, що ініціатива буде добровільною. Тобто якщо звернення набере потрібні голоси, його розглянуть та підтримають у Кабміні – українців не будуть зобов'язувати додавати в документи графу "національність". Але для охочих можливість додати відповідні дані в документи – буде.

Чому хочуть повернути графу "Національність" в документи

У тексті петиції зазначається, що відсутність офіційного підтвердження національності в ключових документах "ускладнює реалізацію права громадян на національну самоідентифікацію".

В умовах сучасних геополітичних викликів та боротьби за українську державність, чітке визначення та фіксація своєї національної приналежності є важливим елементом збереження історичної пам'яті, національної безпеки та культурної спадщини,

– йдеться у пропозиції.

Окрім історичної пам'яті та культурної спадщини, мета рішення спростити юридичні питання для українців за кордоном. Це може бути:

підтвердження свого етнічного походження;

оформлення документів у консульських установах;

дослідження родоводу в державних архівах.

Водночас у багатьох країнах світу такий інструмент самоідентифікації існує на загальнодержавному рівні,

– додав автор петиції.

Так, якщо звернення підтримають, автор та підписанти просять Кабмін внести зміни до постанов КМУ. Зокрема розробити й додати зразки й описи бланків паспорта, свідоцтва про народження з урахуванням графи "національність".

Також українці закликають забезпечити технічну можливість для відображення відповідних змін в електронному паспорті та встановити добровільне внесення оновлень.

Що потрібно знати про закордонні паспорти

Якщо на початку повномасштабного вторгнення українців випускали за кордон навіть зі звичайними паспортами, то нині ситуація дещо змінилася. Так, Європа і більшість країн змінили правила в'їзду. Зараз обов'язково мати з собою біометричний паспорт – зі спеціальним чипом.

Інколи за наявності візи людину можуть пропустити зі звичайним паспортом, але все ж варто бути обачними, аби не отримати труднощів на кордоні.

До речі, з 1 січня 2026 року вартість оформлення закордонного паспорта зросла до 1 147 гривень, якщо обрати виготовлення до 20 робочих днів. Якщо ж паспорт потрібен терміново, за 7 робочих днів, потрібно буде заплатити 1 787 гривень.