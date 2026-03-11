Без шкоди та з урахуванням можливостей: що каже закон про норми роботи для неповнолітніх

Трудові відносини між працедавцем і робітником повинні відбуватися згідно із законодавством. Існують норми виробітку для молодих працівників. Вони встановлюються за рекомендаціями інспекції праці.

Що відомо про норми робочого часу для працівників до 18 років?

Дотримання норм потрібне для забезпечити адаптації молоді до робочого процесу таким чином, щоб не псувалося їхнє здоров'я. За дотриманням правил на місцях пильно стежить інспекція праці. Про це розповіли фахівці на юридичному маркетплейсі "Консультант".

Норми виробітку й умови праці для молодих працівників регулює Кодекс законів про працю України. Так стаття 190 каже, що робочий час працівників, молодших за 18 років, має встановлюватися з урахуванням віку та фізичних можливостей. Встановлено, що неповнолітніх не можна брати на фізично важкі роботи, залучати до завдань зі шкідливими або небезпечними умовами, а також до праці під землею.

Постанови Кабінету Міністрів України також прописують мінімальні стандарти та умови праці, які забезпечують безпеку неповнолітніх працівників.

Так, згідно з законом, молоді працівники не повинні виконувати ту роботу, яка може бути для них фізично важкою чи завдає шкоди їхньому здоров'ю. Так роботодавцям рекомендують консультуватися з медиками й відповідно до цього розраховувати допустимі навантаження для молодих працівників.

Рекомендується також регулярно переглядати норми роботи неповнолітніх, особливо коли змінюються технологічні процеси або умови праці.

Щоб молоді працівники почувалися комфортно, роботодавці можуть:

врахувати їхні потреби та можливості;

забезпечити належне навчання та програми для ефективності молодих працівників;

організувати працівникам комфортне й безпечне робоче місце.

Хто контролює дотримання норм праці для осіб до 18 років?

Перевірки на підприємствах, аналіз умов праці та виявлення порушень проводить інспекція праці. Враховуючи, як працюють робітники, молодші за 18 років, експерти готують рекомендації щодо поліпшення умов праці та встановлення адекватних норм виробітку. Роботодавці можуть отримувати штрафи, якщо норми будуть порушені.

