Просять Резерв+ навіть у жінок: у мережі розповіли, як діють нові правила надання захисту в ЄС

Європейські країни вже запроваджують зміни в наданні тимчасового захисту українцям, які отримують його вперше. Поки що за кордоном не розуміють, як визначати біженців, які мають виконувати військовий обов'язок, тому в мережі пишуть про значну кількість відмов у наданні статусу.

Як відбувається надання тимчасово захисту після змін 5 серпня?

Зміни в правилах надання тимчасового захисту потроху впроваджуються у країнах Європи. Вже відомо, що, зокрема, Іспанія в кількох регіонах не дає захист військовозобов'язаним. У мережі ширяться різні факти щодо нових правил: люди пишуть, що знають про відмови навіть жінкам, які ніяк не могли показати Резерв+. Про головне розповідає 24 Канал.

Важливо, що в нових правилах не уточнено, що відмови будуть надаватися саме чоловікам призовного віку, які мають всі підстави, щоб перебувати в армії. Йдеться про те, що Резерв+ мають перевіряти у військовозобов'язаних. А такими, як відомо, є й дехто з жінок. Тому цілком реально, що навіть в жінок можуть вимагати доказ, бо ЄС часто не розбирається в деталях українського законодавства.

Користувач Роман Ващук, який є експертом з бізнесу в Румунії, написав у Threads, як зараз надається тимчасовий захист. Згідно з його інформацією, Резерв+ уже дійсно просять в різних країнах ЄС під час спроби отримати тимчасовий захист.

Він додає, що деякі країни Європи не розбираються, чи має людина відстрочку і чи могла вона законно їхати за кордон. Якщо в Резерві+ стоїть позначка "Військовозобовʼязаний", то в захисті радше за все відмовлять. Тобто має зазначатися, що людина не є військовозобов'язаною чи виключена з обліку.

Важливо також і те, що громадянин, який хоче отримати захист, має легально перетнути саме український кордон. Тобто якщо в Польщу громадянин потрапив легально з Румунії, а в Румунію потрапив не через пункт пропуску, то в захисті так само відмовлять.

Також Ващук звернув увагу, що він особисто не бачив, щоб у Румунії запитували Резерв+ у жінок. Але от в іспанському Мадриді такі випадки дійсно були. Жінки не могли довести, що можуть вільно перетинати кордон і військовий обов'язок їх не стосується, через що їм відмовляли в статусі.

Крім того, експерт додав, що особам, хто намагається податись на отримання статусу "біженця", позитивного рішення немає жодного.

У мережі пишуть про застосування нових правил в Іспанії

Тотальні перевірки українців уже, ймовірно, тривають в Мадриді та Аліканте. Чоловіки, які хочуть отримати тимчасовий захист, мають показувати Резерв+. Статус надають, якщо українець знятий з військового обліку, або ж має відстрочку – іспанські служби розуміють, що це законна підстава не перебувати в війську.

Якщо таких позначок немає, то заявки навіть не розглядаються. При чому це стосується й тих, хто нещодавно прибув до Європи, і тих, хто вже мав тимчасовий захист в інших країнах.



Нові правила для тих, хто хоче отримати тимчасовий захист в Іспанії / Фото із соцмереж

Наразі з нових вимог лише не зрозуміло, який штамп мають показувати українці в закордонному паспорті, якщо під час виїзду прикордонники вже не залишають печатки за новими правилами. Проте відмови частіше стосуються саме перевірки Резерв+ і наявності статусу "військовозобов'язаний".

Нагадаємо, ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Він і надалі дає право на легальне перебування, а залежно від країни ще й дозволяє мати житло, медичну допомогу, освіту та роботу. Водночас для чоловіків призовного віку, які вперше звертатимуться за тимчасовим захистом, запровадили додаткову вимогу – підтвердження законності виїзду з України, право на відстрочку або іншу законну підставу для звільнення від військового обов'язку.

Це не стосується чоловіків, які вже отримали тимчасовий захист раніше. Вони можуть користуватися ним до завершення чинного строку.

Нововведення пов'язане саме з потребою України зберігати мобілізаційний ресурс. Європа хоче, щоб чоловіки призовного віку, які виїжджають за кордон, мали законні підстави для цього.