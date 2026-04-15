Без критичного стану в лікарню не везтимуть: МОЗ пропонує нові правила госпіталізації

В Україні хочуть змінити правила госпіталізації, щоб людей не тримали в лікарнях без "критичного стану". Наказ Міністерства охорони здоров'я є рекомендованим, хоча фахівці підозрюють що він фактично стане стандартом.

Що хочуть змінити в правилах госпіталізації?

Так за новими правилами пацієнтам можуть відмовляти в госпіталізації, якщо їхній стан не потребує постійної медичної допомоги та контролю. Проєкт наказу змінює підходи до стаціонарної допомоги. Фахівці, які оглядали документ, встановлює правило, що лікарі мають чекати, поки стан людини реально погіршиться, а лише потім її везти лікарні.

Як ідеться в Рекомендованих критеріях госпіталізації, застосовуватися вони будуть у закладах охорони здоров'я всіх форм власності, що надають спеціалізовану медичну допомогу. Так, якщо критеріїв для госпіталізації немає, то людина отримуватиме медичну допомогу в амбулаторних умовах, наприклад, на денному стаціонарі.

Водночас постійний медичний догляд і надалі здійснюватимуть за пацієнтами, які потребують паліативної допомоги, ізоляції за рішенням суду та інших правових режимів. При цьому тарифи і правила оплати медичних послуг змінюватися не будуть.

Дітей також будуть забирати до лікарні у плановому (за направленням лікуючого медика) та екстреному порядках.

У кількох випадках лікарі зможуть відступати від правил госпіталізації, але мають письмово обґрунтувати цю потребу, описавши клінічні підстави, очікувану користь, ризики і строк повторної оцінки.

Як зазначила лікар-інфекціоніст, заслужений лікар України Ольга Голубовська в статті для Interfax-Україна, цим документом держава хоче спробувати впровадити жорстку фінансову дисципліну в охорону здоров’я. Але в такому випадку безпека пацієнтів враховується мало.

За її словами, для того, щоб людину госпіталізували, повинні будуть виконатися три умови: наявність показань, потреби в унікальних процедурах та активного плану лікування. Але непередбачуваність хвороби, що є важливим показником, не гратиме ролі І це погано.

Це створює ситуацію, коли пацієнта, який ще не стабільний, але вже не потребує "унікальних маніпуляцій", доводиться виписувати під тиском адміністрації, що прямо суперечить засадам клінічної обережності,

– пояснила Голубовська.

Що кажуть юристи?

Юристка Вікторія Коретник розповіла, що нові правила госпіталізації – це не про турботу про пацієнта, а про обмеження витрат системи охорони здоров’я. Не враховується, що стан людини може погіршитися в будь-який момент, а отже існує ризик для життя.

А також до уваги не беруть умови, в яких людина буде перебувати. Наприклад, якщо в людини є інфекція, а вона живе з літніми людьми чи дитиною, то може з'явитися ризик ускладнень або навіть поширення хвороби.

Фактично вся відповідальність перекладається на сімейного лікаря: або порушувати правила, рятуючи пацієнта, або діяти формально і ризикувати його життям,

– сказала фахівчиня.

