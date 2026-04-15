Что хотят изменить в правилах госпитализации?
Так по новым правилам пациентам могут отказывать в госпитализации, если их состояние не требует постоянной медицинской помощи и контроля. Проект приказа меняет подходы к стационарной помощи. Специалисты, которые осматривали документ, устанавливает правило, что врачи должны ждать, пока состояние человека реально ухудшится, а только потом его везти в больницу.
Как говорится в Рекомендуемых критериях госпитализации, применяться они будут в учреждениях здравоохранения всех форм собственности, оказывающих специализированную медицинскую помощь. Так, если критериев для госпитализации нет, то человек будет получать медицинскую помощь в амбулаторных условиях, например, на дневном стационаре.
В то же время постоянный медицинский уход и в дальнейшем будут осуществлять за пациентами, которые нуждаются в паллиативной помощи, изоляции по решению суда и других правовых режимов. При этом тарифы и правила оплаты медицинских услуг меняться не будут.
Детей также будут забирать в больницу в плановом (по направлению лечащего медика) и экстренном порядках.
В нескольких случаях врачи смогут отступать от правил госпитализации, но должны письменно обосновать эту потребность, описав клинические основания, ожидаемую пользу, риски и срок повторной оценки.
Как отметила врач-инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в статье для Interfax-Украина, этим документом государство хочет попытаться внедрить жесткую финансовую дисциплину в здравоохранение. Но в таком случае безопасность пациентов учитывается мало.
По ее словам, для того, чтобы человека госпитализировали, должны будут выполниться три условия: наличие показаний, потребности в уникальных процедурах и активного плана лечения. Но непредсказуемость болезни, что является важным показателем, не будет играть роли И это плохо.
Это создает ситуацию, когда пациента, который еще не стабилен, но уже не требует "уникальных манипуляций", приходится выписывать под давлением администрации, что прямо противоречит принципам клинической осторожности,
– объяснила Голубовская.
Что говорят юристы?
Юрист Виктория Коретнык рассказала, что новые правила госпитализации – это не о заботе о пациенте, а об ограничении расходов системы здравоохранения. Не учитывается, что состояние человека может ухудшиться в любой момент, а значит существует риск для жизни.
А также во внимание не берут условия, в которых человек будет находиться. Например, если у человека есть инфекция, а он живет с пожилыми людьми или ребенком, то может появиться риск осложнений или даже распространения болезни.
Фактически вся ответственность перекладывается на семейного врача: или нарушать правила, спасая пациента, или действовать формально и рисковать его жизнью,
– сказала специалист.
В Украине изменили правила оформления больничных?
С 1 апреля в Украине изменились правила больничных. Государство усиливает контроль за их оформлением и выплатами, а сам процесс становится более цифровизированным и прозрачным. Пенсионный фонд становится ключевым органом, который будет финансировать больничные, проверять их обоснованность и контролировать весь процесс.
Если документ выдан безосновательно, ответственность будут нести врачи или медучреждения, такие шаги могут уменьшить злоупотребления.
Решение о больничном должны приниматься в определенные сроки, а деньги будут поступать в течение нескольких дней после оформления. Выплаты будут считать с первого дня нетрудоспособности.