Что хотят изменить в правилах госпитализации?

Так по новым правилам пациентам могут отказывать в госпитализации, если их состояние не требует постоянной медицинской помощи и контроля. Проект приказа меняет подходы к стационарной помощи. Специалисты, которые осматривали документ, устанавливает правило, что врачи должны ждать, пока состояние человека реально ухудшится, а только потом его везти в больницу.

Как говорится в Рекомендуемых критериях госпитализации, применяться они будут в учреждениях здравоохранения всех форм собственности, оказывающих специализированную медицинскую помощь. Так, если критериев для госпитализации нет, то человек будет получать медицинскую помощь в амбулаторных условиях, например, на дневном стационаре.

В то же время постоянный медицинский уход и в дальнейшем будут осуществлять за пациентами, которые нуждаются в паллиативной помощи, изоляции по решению суда и других правовых режимов. При этом тарифы и правила оплаты медицинских услуг меняться не будут.

Детей также будут забирать в больницу в плановом (по направлению лечащего медика) и экстренном порядках.

В нескольких случаях врачи смогут отступать от правил госпитализации, но должны письменно обосновать эту потребность, описав клинические основания, ожидаемую пользу, риски и срок повторной оценки.

Как отметила врач-инфекционист, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская в статье для Interfax-Украина, этим документом государство хочет попытаться внедрить жесткую финансовую дисциплину в здравоохранение. Но в таком случае безопасность пациентов учитывается мало.

По ее словам, для того, чтобы человека госпитализировали, должны будут выполниться три условия: наличие показаний, потребности в уникальных процедурах и активного плана лечения. Но непредсказуемость болезни, что является важным показателем, не будет играть роли И это плохо.

Это создает ситуацию, когда пациента, который еще не стабилен, но уже не требует "уникальных манипуляций", приходится выписывать под давлением администрации, что прямо противоречит принципам клинической осторожности,

– объяснила Голубовская.

Что говорят юристы?

Юрист Виктория Коретнык рассказала, что новые правила госпитализации – это не о заботе о пациенте, а об ограничении расходов системы здравоохранения. Не учитывается, что состояние человека может ухудшиться в любой момент, а значит существует риск для жизни.

А также во внимание не берут условия, в которых человек будет находиться. Например, если у человека есть инфекция, а он живет с пожилыми людьми или ребенком, то может появиться риск осложнений или даже распространения болезни.

Фактически вся ответственность перекладывается на семейного врача: или нарушать правила, спасая пациента, или действовать формально и рисковать его жизнью,

– сказала специалист.

