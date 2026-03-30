Об этом проинформировали в прокуратуре Николаевской области.

Что известно о трагическом инциденте?

Как сообщает следствие, на Николаевщине 12 марта женщина вместе со своей 16-летней дочерью обратилась в приемное отделение местной больницы в Вознесенске. Тогда речь шла о подозрении на аппендикс.

Уже 14 марта девушке провели операцию, однако после этого ее состояние начало ухудшаться. 17 марта пациентку в тяжелом состоянии перевели в Николаевскую областную детскую больницу, где ей диагностировали сепсис.

Справочно: сепсис – это острая патологическая реакция организма человека на инфекцию, которая проявляется в виде значительного воспаления и без лечения приводит к смерти.

В тот же день девушку повторно прооперировали и проводили интенсивную терапию. Еще одну операцию девушка перенесла 25 марта. Несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось, девушка впала в кому и умерла 28 марта.

Сейчас следствие выясняет причину смерти и исследует качество оказания медицинских услуг.

В прокуратуре утверждают, что в случае доказательства вины медиков им грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Речь идет о части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины.

