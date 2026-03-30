Про таке поінформували в прокуратурі Миколаївської області.

Що відомо про трагічний інцидент?

Як повідомляє слідство, на Миколаївщині 12 березня жінка разом зі своєю 16-річною дочкою звернулася до приймального відділення місцевої лікарні у Вознесенську. Тоді йшлося про підозру на апендикс.

Уже 14 березня дівчині провели операцію, проте після цього її стан почав погіршуватися. 17 березня пацієнтку в тяжкому стані перевели в Миколаївську обласну дитячу лікарню, де їй діагностували сепсис.

Довідково: сепсис – це гостра патологічна реакція організму людини на інфекцію, яка проявляється у вигляді значного запалення та без лікування призводить до смерті.

Того ж дня дівчину повторно прооперували й проводили інтенсивну терапію. Ще одну операцію дівчина перенесла 25 березня. Попри всі зусилля лікарів, врятувати її не вдалося, дівчина впала в кому й померла 28 березня.

Наразі слідство з'ясовує причину смерті та досліджує якість надання медичних послуг.

У прокуратурі стверджують, що в разі доведення провини медиків їм загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Йдеться про частину 2 статті 140 Кримінального кодексу України.

