Використання ШІ та цифрова безпека: новий Цивільний кодекс може внести важливі зміни

В Україні готують зміни Цивільного кодексу, які передбачають нововведення щодо об'єктів інтелектуальної власності та використання штучного інтелекту. Проєкт викликав дискусію серед цивільних та правників.

Як новий Цивільний кодекс регулюватиме цифрову безпеку?

Новий Цивільний кодекс України допоможе громадянам захищатися від шахрайства й отримати права на використання об'єктів, створених штучним інтелектом. Питання цифрової безпеки пропрацьоване в законопроєкті 15150.

Позитивними змінами нового Цивільного кодексу є офіційне визначення компрометації засобу електронної ідентифікації та особистого ключа. Крім того, законодавчо охоплені нематеріальні та віртуальні об'єкти, зокрема активи, контент та облікові записи.

Особливо це важливо, коли багато людей працюють в мережі чи ведуть блоги. Адже їхні права тепер так само будуть захищені, якщо Верховна Рада все ж ухвалить проєкт Цивільного кодексу.

Захист також буде встановлено на об'єкти, які згенеровані системами штучного інтелекту. Їх дозволять використовувати вільно для навчання систем ШІ за певних умов. Відтворення об'єктів можливо буде використовувати з правом особливого роду, безоплатно та без обов’язкового зазначення автора чи джерела.

Контент, згенерований ШІ, зможуть використовувати без комерційної мети в наукових установах, архівах, організаціях зі збереження аудіо- та відеофондів і в закладах освіти.