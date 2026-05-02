Розлучитися буде складніше, – адвокатка розповіла про можливі зміни у сімейних відносинах

Юристи із сімейних справ розповідають, які норми можилвого Цивільного кодексу є прийнятними, а від яких краще відмовитися. Частина процедур після оновлення стане простішою, але водночас ускладняться інші.

Які зміни пропонуються для сімейного права?

Фахівці виділяють серед іншого норму, яка дозволяє оформлювати розлучення через органи ДРАЦС чи у нотаріуса, якщо в пари немає дітей. Але й в іншому випадку є варіанти: якщо колишнє подружжя укладе договір про батьківські обов'язки та утримання дитини, то вони так само можуть подавати заяви на розірвання шлюбу до ДРАЦСу або нотаріуса. Про це в коментарі 24 Каналу розповіла адвокатка Юлія Мартем'янова.

Але проєкт про оновлення Цивільного кодексу, зареєстрований під №15150 вводить у право суперечливу норму про те, що суд буде зобов’язаний надавати строк для примирення залежно від віку дитини, наявності в неї інвалідності та укладеного нотаріального договору про наслідки розлучення. Без такого документа суд визначатиме строк аж до 6 місяців. За словами Юлії Мартем'янової, це фактично подовжить процес розлучення до 9 – 10 місяців, хоча зараз він триває від 3 до 4 місяців.

Юлія Мартем'янова Адвокатка Оскільки договір потребує згоди обох сторін, за її відсутності це створює штучні перешкоди. Винятки: домашнє насильство або режим окремого проживання. Строк для примирення на сьогодні – це мертвий інструмент, тож доцільність запровадження його майже в усіх випадках розлучення через суд вкрай сумнівна.

Також законодавці пропонують ввести 6-місячний строк позовної давності для стягнення пені за несплату аліментів. Як пояснила експертка, це створить необхідність регулярно подавати нові позови. Це означає, що захист прав людей може бути ускладнений, а боржники зможуть уникати відповідальності.

Батьки також можуть втратити можливість отримати заборгованість за давніший час. Адже Юлія Мартем'янова зауважила, що строк стягнення аліментів через виконавчий документ в такому випадку можуть скоротити до 3 років, замість нинішніх 10.

Експертка визначила й хороший бік в проєкті.

Серед позитивного – боржників зобов’яжуть сплачувати інфляційні втрати та 3% річних за прострочення аліментів. А для дарування нерухомості дитині більше не потрібен дозвіл органу опіки,

– зауважила Юлія Матрем'янова.

Чи підтримують в Україні оновлення Цивільного кодексу?

Народні депутати 28 квітня взяли за основу проєкт нового Цивільного кодексу України. Він складається з 9 книг та комплексно оновлює основні норми приватного права. За впровадження змін виступає спікер Руслан Стефанчук та автори проєкту. Глава Парламенту каже, що протизаконних новел, на кшталт шлюбу з 14-річними та вилучення дітей за більш жорстких умов, не буде.

Громадські організації та правозахисники запевняють, що проєкт містить дискримінаційні норми. Ним пропонують звуження прав ЛГБТ+, зміну визначення "родина" та етапів розлучення.

Новий Цивільний кодекс пропонує змінити підхід до інформації та фактично обмежує доступ до публічних даних. Експерти застерігають, що такі зміни можуть послабити прозорість і контроль, а також створять ризики для захисту майна.