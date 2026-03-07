Їх не можна позбавити спадку: хто має обов'язкове право на майно померлого

Спадкування – це перехід майна від померлої людини до спадкоємців, тобто родичів та інших близьких людей. Спадок надається або згідно з заповітом, або за законом.

Кого зі спадкоємців не можна позбавити спадщини?

Однак існує категорія людей, яких не можна позбавляти спадкування, про що повідомляють у Міністерстві юстиції.

Відповідно до закону, право на обов’язкову частку мають:

малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти спадкодавця;

непрацездатна вдова чи вдівець;

непрацездатні батьки.

Розмір обов’язкової частки може бути зменшений судом з урахуванням стосунків між цими спадкоємцями та спадкодавцем, а також інших обставин, які мають істотне значення,

– наголосили у Мін'юсті.

Зверніть увагу! Право на обов’язкову частку спадкування виникає також у людей, які були усиновлені спадкодавцем на час відкриття спадщини, але лише умови їх малоліття, неповноліття або непрацездатності.

Водночас не мають права на спадкування:

особи, які умисно позбавили життя спадкодавця чи будь-кого з можливих спадкоємців або вчинили замах на їхнє життя;

люди, що умисно перешкоджали спадкодавцеві скласти заповіт, внести до нього зміни або скасувати заповіт і цим сприяли виникненню права на спадкування чи збільшенню їхньої частки у спадщині;

батьки після дитини, щодо якої вони були позбавлені батьківських прав;

батьки (усиновлювачі) та повнолітні діти (усиновлені), а також інші особи, які ухилялися від виконання обов’язку стосовно утримання спадкодавця;

колишні чоловік чи жінка, якщо шлюб між ними є недійсним або визнаний таким за рішенням суду.;

за рішенням – якщо буде встановлено, що особа ухилялася від надання допомоги спадкодавцеві, який через похилий вік, тяжку хворобу або каліцтво був у безпорадному стані.

Важливо! Ухилення має бути пов’язане з винною поведінкою особи. Тобто людина усвідомлювала свій обов’язок, мала можливість його виконувати, але не вчиняла необхідних дій. Це пояснили у матеріалі Адвокатського бюро "Ципін і партнери".

