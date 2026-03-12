Вони мають право на родину, – депутатка пояснила, чому суди можуть підтримувати одностатеві пари

Одностатеві пари, які бажають укласти шлюб в Україні, можуть домогтися такого права через суд. Однак узагальненої норми про те, що таке волевиялення громадян буде підтримане, немає.

Чи можливо одностатевим парам через суд домагатися визнання факту проживання сім’єю?

Верховна Рада не розв'язує питання одностатевих шлюбів в Україні. Нині для цього немає політичної сили. Однак судді вже почали ставати на бік таких пар, бо в законодавстві насправді існує багато норм, що прив’язані до статусу сім’ї, на створення якої громадяни мають право. Про це розповіла народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун у коментарі УНІАН.

Інна Совсун є однією зі співавторів законопроєкту про інститут реєстрованих партнерств. Вона пояснила, що закон розділяє поняття "сім'я" та "подружжя". Поняття родини є набагато ширшим, і будь-хто законно й навіть через суд може домогтися визнання двох людей сім’єю. Для одностатевих пар нині немає права утворити подружжя, однак сім'єю вони стати цілком можуть.

Депутатка розповіла, що відомо про пару чоловіків, один з яких є військовослужбовцем. Його партнер без законних на те підстав не має прав, які надаються дружинам захисників.

Тому логічно було б врегулювати це законодавчо для того, щоб люди не були змушені проходити через такі тяжкі, тривалі і дорогі процедури,

– зауважила парламентарка.

За словами Інни Совсун, невідомо, чи буде в Україні поширена практика визнання одностатевих сімей через суди, адже цей процес триває складно, довго й вимагає витрат.

Народна депутатка не вважає, що нещодавнє рішення суду про підтримку одностатевої родини вплине на просування законопроєкту про інститут реєстрованих партнерств. Проте, якщо державі покажуть реальні кейси, то можливо, що депутати підтримають зміни в законі.

У пояснювальній записці до проєкту закону йдеться, що нейтральний, новий інститут реєстрованих партнерств дозволить нарешті врегулювати зв'язок держави із партнерами та партнерками як частиною суспільства. Це необхідно й зокрема для того, щоб закріпити їхні права та обов'язки.

Варто зазначити! Ще у 2022 році на сайті президента опублікували петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. Після набрання потрібної кількості голосів, звернення відправили на розгляд президента. Володимир Зеленський пояснив, що в Конституції прописано, що шлюб укладається за згодою чоловіка та жінки. А змінювати Конституцію під час воєнного стану не можна. Одностатеві шлюби також не підтримує українська церква, бо це нібито "суперечить християнському вченню".

Що відомо про перше в Україні визнання одностатевої пари родиною?