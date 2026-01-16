Одружитися за 30 хвилин: як українцям зареєструвати шлюб повністю онлайн

Українці можуть офіційно зареєструвати шлюб онлайн без відвідування відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Уся процедура – від подання заяви до отримання свідоцтва – займає близько пів години.

Скільки часу займе одруження онлайн?

Завдяки цифровим сервісам процедура реєстрації шлюбу стала повністю онлайн і не потребує особистої присутності у відділі державної реєстрації актів цивільного стану, повідомляє 24 Канал із посиланням на Міністерство юстиції України. Подати заяву, пройти ідентифікацію в державних реєстрах, обрати зручні дату й час, а також провести саму церемонію можна дистанційно через мобільний застосунок "Дія", для цього достатньо смартфона та доступу до інтернету.

Під час реєстрації наречені підтверджують згоду на шлюб, підписують актовий запис за допомогою Дія.Підпису та замовляють свідоцтво про шлюб, яке надсилається поштою на вказану адресу. Інформація про укладений шлюб з’являється у застосунку "Дія" протягом 24 годин після реєстрації.

Пам'ятайте! Послуга доступна громадянам України як на території країни, так і за кордоном, що робить її особливо зручною для людей, які не мають змоги особисто відвідати установи. Зокрема, сервісом активно користуються військовослужбовці.

Для захисників і захисниць України передбачений пріоритетний доступ до послуги. Вони проходять ідентифікацію через застосунок "Армія плюс", отримують швидкий доступ до сервісу в "Дії" та можуть обрати спеціальні пріоритетні часові слоти для реєстрації.

Зверніть увагу! Онлайн-реєстрація шлюбу є ще одним кроком до розвитку цифрової держави, де державні послуги стають простішими, доступнішими та максимально орієнтованими на потреби громадян. Сервіс "Шлюб онлайн" розроблений Міністерством юстиції України спільно з Міністерством цифрової трансформації за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, яку реалізує Фонд Східна Європа.

