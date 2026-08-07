Розійшлися, але не розлучилися: які неочевидні проблеми можуть виникнути в подружжя

Юристи пояснили, чому розірвання шлюбу – це не тільки формальність, але й шлях для отримання соціальних послуг і збільшення прав. Юридично пара людей залишається подружжям, навіть якщо давно не живуть разом.

Чому збереження шлюбу після фактичного розриву стосунків – це помилка

Після розірвання шлюбу в колишніх дружини й чоловіка з'являється можливість захищати свої особисті права. Розлучення є важливим у кількох випадках. Про це розповіли експерти "Безоплатної правничої допомоги".

На практиці буває відома ситуація – пара не проживає разом, але офіційний шлюб вони не припинили. Доки не буде відомостей про розірвання шлюбу, або не набере законної сили відповідне рішення суду, громадяни користуються правами подружжя. А це своєю чергою встановлює деякі обмеження.

До розлучення громадяни не зможуть укласти новий шлюб. Право повторно вийти заміж чи одружитися настає тільки тоді, коли людина більше не має дружини чи чоловіка.

Крім того, якщо шлюб не розірвано, чоловік матері за законом вважається батьком дитини, народженої під час шлюбу. Тобто якщо в цей час в жінки народжується дитина від іншого чоловіка, юридичні батьки мають подати заяви, аби змінити ім'я на свідоцтві на того, хто є біологічним батьком. Інший шлях – це встановлення батьківства через суд. Важливо, що визнати колишнього чоловіка батьком можуть ще протягом 10 місяців після розлучення.

Юристи зауважили, що офіційне розлучення фактично розмежовує права та обов’язки кожного з колишнього подружжя. А фактичне окреме проживання так не працює. Це стосується:

спільного майна;

майнових зобов’язань;

кредитів, укладених одним із подружжя в інтересах сім’ї.

Офіційне розлучення також потрібне для того, щоб колишні могли отримувати окремі види соціальної допомоги, пільг чи компенсацій, для яких є важливим сімейний стан.

Якщо шлюб не розірвано офіційно, подружжя юридично залишається чоловіком і дружиною. Це може вплинути на перелік документів і порядок оформлення допомоги,

– уточнили експерти БПД.

Юридична, а не фактична, наявність шлюбу також ускладнює продаж або переоформлення майна. Якщо людина одружена, то для її правочинів вимагатимуть письмову згоду другого з подружжя. Таке правило є в законі.

Крім того, пара залишається один для одного спадкоємцями першої черги за законом, через що можуть виникнути спори. А от після розлучення це право припиняється, якщо ім'я колишнього спадкодавець не вказав у заповіті.

Розлучитися можна буде в Дії

Нагадаємо, розробники Дії почали бета-тестування онлайн-послуги з розірвання шлюбу, що дозволяє українцям дистанційно розлучитися без відвідування ДРАЦСу.

Послуга доступна для пар з взаємною згодою на розлучення, без спільних неповнолітніх дітей.