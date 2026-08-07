Почему сохранение брака после фактического разрыва отношений – это ошибка

После расторжения брака у бывших супругов появляется возможность защищать свои личные права. Развод важен в нескольких случаях. Об этом рассказали эксперты "Бесплатной юридической помощи".

На практике бывает такая ситуация: пара не проживает вместе, но официальный брак они не расторгли. Пока не будет сведений о расторжении брака или не вступит в законную силу соответствующее решение суда, граждане пользуются правами супругов. А это, в свою очередь, налагает определенные ограничения.

До развода граждане не смогут заключить новый брак. Право повторно выйти замуж или жениться наступает только тогда, когда у человека больше нет супруги или супруга.

Кроме того, если брак не расторгнут, муж матери по закону считается отцом ребенка, рожденного в браке. То есть если в это время у женщины рождается ребенок от другого мужчины, юридические родители должны подать заявления, чтобы изменить имя в свидетельстве на имя того, кто является биологическим отцом. Другой путь – это установление отцовства через суд. Важно, что признать бывшего мужа отцом можно еще в течение 10 месяцев после развода.

Юристы отметили, что официальный развод фактически разграничивает права и обязанности каждого из бывших супругов. А фактическое раздельное проживание так не работает. Это касается:

совместного имущества;

имущественных обязательств;

кредитов, взятых одним из супругов в интересах семьи.

Официальный развод также необходим для того, чтобы бывшие супруги могли получать отдельные виды социальной помощи, льгот или компенсаций, для которых важно семейное положение.

Если брак не расторгнут официально, супруги юридически остаются мужем и женой. Это может повлиять на перечень документов и порядок оформления помощи,

– уточнили эксперты БПД.

Юридическое, а не фактическое, наличие брака также затрудняет продажу или переоформление имущества. Если человек женат, то для его сделок потребуется письменное согласие второго супруга. Такое правило предусмотрено законом.

Кроме того, супруги остаются друг для друга наследниками первой очереди по закону, поэтому могут возникнуть споры. А вот после развода это право прекращается, если имя бывшего супруга не указано в завещании.

Разводиться можно будет в приложении Дия

Напомним, разработчики Дии начали бета-тестирование онлайн-услуги по расторжению брака, что позволяет украинцам дистанционно развестись без посещения ЗАГСа.

Услуга доступна для пар, достигших взаимного согласия о разводе и не имеющих общих несовершеннолетних детей.