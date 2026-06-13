Відстрочка від мобілізації через ЦНАП: юристи нагадали важливе правило подання заяви

Якщо людина вже перебуває у "розшуку ТЦК", але має право на відстрочку, то вона спочатку має сплатити штраф. А далі оформлення звільнення від мобілізації відбувається після звернення до Центрів надання адміністративних послуг.

Чи можна оформити відстрочку без особистого візиту?

До фахівців звернувся чоловік, який здійснює постійний догляд за сестрою з інвалідністю. Документи йому оновили дуже пізно, тож ТЦК і СП встигли оголосити громадянина в "розшук" і надіслати йому повістку з вимогою сплатити штраф. Чоловік перебуває вдома й цікавиться, чи має він особисто звертатися до органів, щоб отримати відстрочку. Відповідь йому надав адвокат Юрій Айвазян на порталі "Юристи.UA".

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На підставі наявності права на відстрочку чоловік хоче спробувати зняти статус "у розшуку". Але при цьому він не був упевнений, чи можна зробити це без особистого візиту, а через представника.

Адвокат Айвазян уточнив, що для початку чоловік повинен знятися з "розшуку", а найкращий спосіб це зробити – це сплатити накладений штраф і подати заяву про визнання правопорушення через Резерв+.

Після цього чоловік має подати заяву на отримання відстрочки від мобілізації, але для цього необхідна саме особиста явка людини до ЦНАПу. Працівники Центрів використовують засоби Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та оформлюють заяву в електронній формі. Далі вже вона направляється на ім'я голови комісії ТЦК, яка ухвалює рішення про надання відстрочки.

До заяви додаються електронні копії паперових документів (скановані копії), що підтверджують право на відстрочку. Заява подається суб’єктом звернення через центр особисто. Подання заяви представником суб’єкта звернення не допускається,

– уточнив експерт.

Важливо! Адвокат зауважив, що коли людина визнає, що вчинила правопорушення щодо правил військового обліку, в Резерв+ має прийти постанова про притягнення людини до адміністративної відповідальності. Тоді "розшук" знімуть, а закрити провадження буде можливо шляхом сплати штрафу.

До слова, відповідаючи на питання користувача, адвокат Вячеслав Кирда сказав, що подати документи на відстрочку чоловік може й не знімаючи статус "у розшуку". А вже після отримання звільнення від мобілізації або після подачі документів вже можна намагатися розв'язувати питання зі штрафом.

Як перевірити наявність штрафу в Резерв+?

Фінансову "частину" проблеми можливо швидко вирішити, якщо сплатити штраф за порушення правил військового обліку. Для цього потрібно перевірити розділ "Штрафи онлайн" у застосунку Резерв+. Просто в застосунку подається заява про визнання, замість тієї, що подавалася в паперовому вигляді у ТЦК.

Далі людині надходить постанова, щоб сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень. Після оновлення документів статус "Порушення" або "у розшуку" зникає автоматично.

Оформлення відстрочки від мобілізації через ЦНАП та Резерв+

Після прийняття заяви документи передаються до ТЦК та СП, де спеціальна комісія перевіряє підстави для відстрочки. Остаточний строк залежить від повноти документів і навантаження на відповідний територіальний центр.

Деяким громадянам достатньо подати заяву через застосунок Резерв+, а іншим доведеться звертатися до ЦНАП особисто. Частина категорій громадян може оформлювати відстрочку в цифровому форматі, однак для окремих підстав законодавство досі вимагає подання підтверджувальних документів у паперовому вигляді.

Новий порядок дозволив військовозобов'язаним подавати документи ближче до місця проживання без необхідності відвідувати ТЦК на початковому етапі. Це спрощує процедуру та зменшує черги під час оформлення права на відстрочку.