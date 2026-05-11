Якщо документи подані правильно, під час розгляду заяви людина не підлягає мобілізації. Про це нагадують у Міноборони.

Дивіться також Абсолютно всі довідки про інвалідність треба анулювати, бо їх чоловіки купили, – нардеп Нагорняк

Що робити, якщо відповіді від ЦНАП досі нема?

У відомстві пояснюють, що після подачі документів на відстрочку через ЦНАП, потрібно дочекатися повідомлення центру. Це може зайняти до двох тижнів.

Якщо два тижні минули, а відповіді все ще немає, варто звернутися до ЦНАП повторно, щоб уточнити статус заяви.

Нагадаємо, що оформити відстрочку лише через ЦНАП можуть:

опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

усиновлювач або законний представник дитини-сироти;

інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законом випадках;

військовозобов'язаний до 25 років після базової загальновійськової підготовки;

люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій чи воєнного стану;

родичі Героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності;

люди, позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України;

військові, звільнені з полону;

люди, які мають одного з батьків дружини з інвалідністю I чи II групи;

батьки, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

ті, хто доглядають за тяжкохворим членом сім'ї;

опікуни особи, визнаної недієздатною;

ті, хто мають дружину (чоловіка) з інвалідністю III групи;

люди, які доглядають за родичем 2 чи 3 ступеня спорідненості з інвалідністю;

вчителі шкіл.

ТЦК більше не приймають документи на відстрочку

В Україні змінили правила оформлення відстрочки від мобілізації. Тепер ТЦК та СП більше не приймають документи напряму. Відповідні зміни Кабмін затвердив постановою №467 від 8 квітня 2026 року.

Відтепер військовозобов'язані, окрім заброньованих працівників і співробітників спецслужб, можуть подати заяву на відстрочку лише двома способами: через застосунок "Резерв+" або через ЦНАП.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що у ЦНАП адміністратор сам оформить заяву, відсканує документи та передасть їх до комісії ТЦК в електронному вигляді. Оригінали документів у людини не вилучатимуть. Натомість заявнику видадуть опис поданих документів.

Розгляд заяви триватиме приблизно від 7 до 15 днів. У цей час, а також після надання відстрочки, людину не мають права направляти на ВЛК чи проводити щодо неї мобілізаційні заходи.

Інформація про оформлену відстрочку повинна автоматично з'явитися у застосунку "Резерв+".

Як оформити бронювання, коли вже є відстрочка?

В Україні не можна одночасно мати відстрочку від мобілізації та бронювання на роботі. Спочатку потрібно скасувати відстрочку, а вже потім оформлювати "бронь".

Юристи пояснили, що така ситуація часто виникає, коли людина, наприклад, має відстрочку через навчання, але влаштовується на роботу в державну чи критично важливу установу, де їй можуть надати бронювання.

Юрист Владислав Дерій зазначив, що забронювати людину з чинною відстрочкою неможливо, адже вона й так не підлягає мобілізації.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив: після скасування відстрочки потрібно дочекатися, поки інформація зникне з реєстру та застосунку "Резерв+". Лише після цього роботодавець зможе оформити бронювання.

Водночас у цей перехідний період людина може отримати повістку або потрапити в "розшук" через виклик до ТЦК. Це може тимчасово унеможливити оформлення бронювання.

Юристи радять стежити за зміною статусу в застосунку "Резерв+", де вказано актуальну підставу для звільнення від мобілізації.